"أصدقاء المرضى" بعنيزة تُشارك في ملتقى الصحة العالمي.. الأحد المقبل

تُشارك جمعيةُ أصدقاء المرضى بعنيزة، في ملتقى الصحة العالمي 2023، الأحد المقبل، ويستمرّ لمدة ثلاثة أيام، في واجهة "روشن" للمعارض والمؤتمرات.
وقالت رئيس قسم التثقيف والتوعية الصحية غدي بنت عبدالله الخلف: "هدف المشاركة هو التعريف بأهداف الجمعية في المشروعات الخيرية للمرضى ودعمهم، ومشاركة المهتمين والجهات الصحية لبرامج ومشروعات التوعية الصحية النوعية للمجتمع، وامتيازها بالريادة في التوعية والتثقيف الصحي بأساليب مختلفة؛ من خلال استحداث أنماط ذات أثر واضح ومتناسب مع الفئة المستهدفة".
وأضافت "غدي": أن هذا أثمر عن إنشاء مشروع "اتقاء" لخدمة الجهات الصحية بصناعة المحتوى التوعوي، علاوة على التركيز على المشروعات المستدامة مثل مشروع أطفال السكري في المدارس، الذي حصل على جائزة التطوع الصحي لوزارة الصحة 2022م.
وأوضحت أنه "من مشروعاتنا: سلامة لتعزيز الصحة في بيئات العمل، ومأجور لنقل المرضى، واحتواء لإيواء المرضى النفسيين وفاقدي المأوى".
كما قالت: "يحتوي الجناح على مسيرة التوعية منذ عام 2017 وحتى 2023م، وتطورها الزمني والإبداعي في الوعي والتوعية الصحية؛ إذ كانت البداية في حصر الأمراض والعادات التي بحاجة للوعي وإيضاح بعض من أنماط التوعية الممارسة في العمل التوعوي، وإحصائيات التوعية في تحسين صحة المجتمع".