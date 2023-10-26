"أصدقاء المرضى" بعنيزة تُشارك في ملتقى الصحة العالمي.. الأحد المقبل

كما قالت: "يحتوي الجناح على مسيرة التوعية منذ عام 2017 وحتى 2023م، وتطورها الزمني والإبداعي في الوعي والتوعية الصحية؛ إذ كانت البداية في حصر الأمراض والعادات التي بحاجة للوعي وإيضاح بعض من أنماط التوعية الممارسة في العمل التوعوي، وإحصائيات التوعية في تحسين صحة المجتمع".