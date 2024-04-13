بـ 8 فعاليات.. "البديع" بالأفلاج تشارك الأهالي احتفالات العيد

واشتملت الفعاليّات التي انطلقت من بعد صلاة العصر على ضيافة الزوار، وعيد الشعوب وحوامة العيد، وفقرة "عادت عليكم" التي تعبر عن العيديات، والأسر المنتجة، والهدايا، بالإضافة إلى الحفل الرسمي لهذه المناسبة بحضور رؤساء الجهات الحكومية، حيث تضمنت فقراته كلمة للمنظمة، وكلمة الأهالي، والقصائد الشعرية الوطنية، وتكريم المنظمين، والعرضة السعودية والفرقة الشعبية.