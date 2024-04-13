بـ 8 فعاليات.. "البديع" بالأفلاج تشارك الأهالي احتفالات العيد

شهدت ساحة الاحتفالات بالبديع في محافظة الأفلاج، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، فعاليات العيد التي تنظمه بلدية البديع وجمعية التنمية بالبديع وجمعية البر الخيرية بالبديع وجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبديع.
واشتملت الفعاليّات التي انطلقت من بعد صلاة العصر على ضيافة الزوار، وعيد الشعوب وحوامة العيد، وفقرة "عادت عليكم" التي تعبر عن العيديات، والأسر المنتجة، والهدايا، بالإضافة إلى الحفل الرسمي لهذه المناسبة بحضور رؤساء الجهات الحكومية، حيث تضمنت فقراته كلمة للمنظمة، وكلمة الأهالي، والقصائد الشعرية الوطنية، وتكريم المنظمين، والعرضة السعودية والفرقة الشعبية.
وحضيت الفعاليات بتفاعلٍ وإقبالٍ من الأهالي من مواطنين ومقيمين.