أمير عسير يستعرض أعمال مشاريع المشهد الحضري لبلديات قطاع تهامة

واطلع رئيس الهيئة على خطط تنفيذ المشاريع التي يفوق عددها 50 مشروعًا تنوعت بين مشروعات لتحسين المشهد الحضري، وأنسنة المدن وإنشاء حدائق، ومشروعات أخرى، بحضور رؤساء البلديات وفريق المشهد الحضري بأمانة المنطقة وعدد من فئات المجتمع المحلي بعسير.