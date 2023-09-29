أمير عسير يستعرض أعمال مشاريع المشهد الحضري لبلديات قطاع تهامة

استعرض الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، مشاريع المشهد الحضري التي تنفذها ثماني بلديات في قطاع تهامة، كما تابع مراحل تنفيذها، وذلك بالمركز الحضاري في محافظة محايل.
واطلع رئيس الهيئة على خطط تنفيذ المشاريع التي يفوق عددها 50 مشروعًا تنوعت بين مشروعات لتحسين المشهد الحضري، وأنسنة المدن وإنشاء حدائق، ومشروعات أخرى، بحضور رؤساء البلديات وفريق المشهد الحضري بأمانة المنطقة وعدد من فئات المجتمع المحلي بعسير.
وتساهم المشروعات في تحقيق استراتيجية الهيئة، عبر تطوير المشهد الحضري، وذلك لرفع جودة حياة الفرد والحفاظ على الطبيعة وتراث المنطقة وتمكين هوية عسير المعمارية واستخدام أمثل للأراضي لتمثيل الهوية العمرانية للمنطقة كوجهة سياحية عالمية رائدة.
وتوزعت مشروعات المشهد الحضري لبلديات قطاع تهامة كالتالي: بلدية محايل عسير 3 مشاريع، وبلدية قنا 10 مشاريع، وبلدية رجال ألمع 7مشاريع، وبلدية بحر أبو سكينة 3مشاريع، وبلدية البرك مشروع واحد، وبلدية بارق 7 مشاريع، وبلدية الساحل 7 مشاريع، وبلدية المجاردة 12 مشروعاً.