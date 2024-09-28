"نماء المكية" للسقاية تشارك في فعاليات وبرامج احتفاءً باليوم الوطني 94

شاركت جمعية نماء المكية للسقاية والرفادة في تنفيذ عددٍ من المبادرات والفعاليات احتفاءً باليوم الوطني السعودي مع عددٍ من الجهات الخيرية والوقفية.
وعملت الجمعية مع "وقف داركم" على نشر البهجة بين ساكني الوقف من المرضى النفسيين وفاقدي المأوى.
وتمّ تنفيذ مبادرة لنحتفل بوطننا سوياً وتضمنت حفلاً خطابياً، ومسابقات حركية، وركن نماء الوطني، ورسالة لأبطال الحد الجنوبي، بمشاركة فريق الوسام التطوعي ورواد ورائدات كشافة جدة، وبلغ عدد المستفيدين 335 مستفيداً ومستفيدة.
كما نفّذت وحدة التطوع بالجمعية مبادرة "لنحتفل بوطننا سوياً"، بالتعاون مع فريق عنان العطاء التطوعي في مدارس الأمير متعب بن عبدالعزيز (الطفولة المبكرة) وشارك فيها قرابة 200 طفل.
وشاركت الجمعية من خلال فريقها التطوعي في مبادرة "فرحة وطن" التي أُقيمت في عزيز مول، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 400 مستفيد ومستفيدة.
وأطلقت الجمعية من خلال فريقها التطوعي "شذرات الإبداع" بودكاست "اليوم الوطني تاريخٌ يُروى وحاضرٌ يُبنى" بالشراكة مع منصة "استثمر وقتك"، إضافة إلى مشاركة فريق نماء المكية التطوعي في الاحتفاء باليوم الوطني، بالتعاون مع فريق إرادة العطاء التطوعي لذوي الاحتياجات الخاصة في الصيرفي مول بمدينة جدة.
ووقّعت الجمعية شراكة مجتمعية مع جمعية رافد للأوقاف تستهدف تعزيز التعاون والتواصل بين الجمعيتين فيما يخدم القطاع الوقفي. وشاركت الجمعية ممثلة برئيسها التنفيذي، خالد الشيخ في اللقاء النوعي مع عبد الرحمن بن محمد العقيل، نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف لقطاع المصارف والبرامج التنموية ضمن برنامج أنفاس المشاعر الذي يستهدف تعزيز العلاقة والشراكة بين الهيئة العامة للأوقاف والقطاع غير الربحي بمكة المكرمة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة لخدمة ضيوف الرحمن بالإضافة إلى فتح آفاق تشاركية جديدة في القطاع غير الربحي.
وكشفت الجمعية عن مجموع تبرعات مشروع سُقيا مكة الاستثماري، حيث بلغت حتى الآن 1,356,728 ريالاً، ويتم الإنفاق على سُقيا ضيوف الرحمن، سُقيا قاصدي المسجد الحرام، سُقيا المساجد، سُقيا حلقات القرآن الكريم ودور العلم، وسُقيا الفقراء (الأيتام، الأرامل، المساكين) بمنطقة مكة المكرّمة.