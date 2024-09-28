"نماء المكية" للسقاية تشارك في فعاليات وبرامج احتفاءً باليوم الوطني 94

ووقّعت الجمعية شراكة مجتمعية مع جمعية رافد للأوقاف ‪ تستهدف تعزيز التعاون والتواصل بين الجمعيتين فيما يخدم القطاع الوقفي. وشاركت الجمعية ممثلة برئيسها التنفيذي، خالد الشيخ في اللقاء النوعي مع عبد الرحمن بن محمد العقيل، نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف لقطاع المصارف والبرامج التنموية ضمن برنامج أنفاس المشاعر الذي يستهدف تعزيز العلاقة والشراكة بين الهيئة العامة للأوقاف والقطاع غير الربحي بمكة المكرمة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة لخدمة ‫ضيوف الرحمن بالإضافة إلى فتح آفاق تشاركية جديدة في ‫القطاع غير الربحي.