تعليم سراة عبيدة ينهي استعداداته لعودة 19 ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة

أنهت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة استعداداتها لعودة أكثر من 19 ألف طالب وطالبة صباح الأحد المقبل، لمقاعد الدراسة لبدء العام الدراسي الجديد 1444هـ في قطاعي سراة عبيدة وتهامة قحطان.
وكشف مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي أن إدارته عملت منذ وقت مبكر وفق خطط مدروسة، وقامت بتوزيع الأدوار العملية على مختلف الإدارات والأقسام المختصة بالإدارة، لضمان بداية دراسية جادة ومنضبطة بجميع المدارس من أول حصة دراسية، مؤكدًا على جميع مديري ومديرات المدارس ضرورة إعطاء هذا الأمر جلّ عنايتهم واهتمامهم، والتأكيد على أولياء الأمور بانتظام الدراسة من أول يوم دراسي مع بداية العام الدراسي بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة.
وأكد أن إدارة التعليم عملت على توفير كامل التجهيزات المدرسية لبداية جادة، وقد تم ترحيل المقررات الدراسية لكافة المدارس قبل نهاية العام الدراسي الماضي 1443هـ.
ورحّب "العلكمي" بانضمام كوكبة من المعلمين والمعلمات الجدد لمهنة التعليم، متمنيًا لهم التوفيق لخدمة العملية التعليمية.
وهنأ منسوبي ومنسوبات تعليم سراة عبيدة وأبناءه وبناته الطلاب والطالبات في المدارس بعودتهم لمقاعد الدراسة بعد تمتُّعهم بالإجازة السعيدة، عاـدًّا البداية الجادة والمنتظمة مع أول يوم دراسي للعام الدراسي الجديد ستنعكس إيجابًا على جودة التعليم ومخرجاته، وهو الأمر الذي يحقق الأهداف المنشودة للتعليم في هذا الوطن الغالي والمنبثقة من رؤيته الطموحة رؤية السعودية 2030م.