تعليم سراة عبيدة ينهي استعداداته لعودة 19 ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة

وكشف مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي أن إدارته عملت منذ وقت مبكر وفق خطط مدروسة، وقامت بتوزيع الأدوار العملية على مختلف الإدارات والأقسام المختصة بالإدارة، لضمان بداية دراسية جادة ومنضبطة بجميع المدارس من أول حصة دراسية، مؤكدًا على جميع مديري ومديرات المدارس ضرورة إعطاء هذا الأمر جلّ عنايتهم واهتمامهم، والتأكيد على أولياء الأمور بانتظام الدراسة من أول يوم دراسي مع بداية العام الدراسي بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة.