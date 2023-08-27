عبر نظام الويبكس.."تعليم الطائف" يلتقي المنسقين والمنسقات في المكاتب والمدارس

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عبدالله العازمي أن هذا اللقاء يأتي للارتقاء بعمل المنسقين الإعلاميين وزيادة رصيدهم المهني في المجال الإعلامي، مستعرضين دليل حوكمة حسابات التعليم على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ضبط وتجويد الممارسات الاتصالية في الحسابات في إطار من المسؤولية المشتركة، إلى جانب كفاءة الاتساق في الإجراءات بين حسابات الوزارة واستراتيجيتها العليا تجاه رسالة التعليم، مع الالتزام بمصادر المعلومات، ومرجعية الحصـول عليها، والتعبير عنها.