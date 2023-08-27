عبر نظام الويبكس.."تعليم الطائف" يلتقي المنسقين والمنسقات في المكاتب والمدارس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام اللقاء الأول للمنسقين والمنسقات الإعلاميين بالمكاتب والمدارس عبر نظام الويبكس لعام 1445هـ.
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عبدالله العازمي أن هذا اللقاء يأتي للارتقاء بعمل المنسقين الإعلاميين وزيادة رصيدهم المهني في المجال الإعلامي، مستعرضين دليل حوكمة حسابات التعليم على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ضبط وتجويد الممارسات الاتصالية في الحسابات في إطار من المسؤولية المشتركة، إلى جانب كفاءة الاتساق في الإجراءات بين حسابات الوزارة واستراتيجيتها العليا تجاه رسالة التعليم، مع الالتزام بمصادر المعلومات، ومرجعية الحصـول عليها، والتعبير عنها.
ويُضاف إلى ما سبق؛ عمل آلية إنشاء وإدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي وضرورة الاهتمام بإدارة هذه الحسابات حسب دليل حوكمة الحسابات، بالإضافة إلى إضاءات مهمة في الإعلام منها مهارات الإعلام الجديد، صناعة الفكرة الإعلامية، التركيز على الطلاب والمواهب وقصص النجاح.
وأضاف "العازمي" أن هذا اللقاء يهدف أيضًا إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والأفكار وإبداء الاقتراحات، وطرح الرؤى ليصبح بمثابة منهج وخريطة طريق للإعلام في الميدان التعليمي.
وشدد "العازمي" على الدور الحيوي للإعلام سواء في توجيه المجتمع إيجابيًا والتثقيف ورفع الوعي لدى المتلقي، أملاً من المنسقين والمنسقات بتفعيل حسابات المكاتب والمدارس مع الالتزام بالسياسة الإعلامية للوزارة.