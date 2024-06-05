جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد تسلم جوائزها لأفضل إنتاج علمي

وقال "الأنصاري": إن الدورة الأولى شهدت منافسة علمية مميزة بين المتقدمين بـ 650 مشروعًا؛ للمنافسة على مختلف الفروع، فيما تم استبعاد عدد منهم لعدم استيفائها للشروط المطلوبة.