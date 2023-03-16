"بياستري" سائق فريق "ماكلارين" في سباق الفورمولا 1 بجدة يزور "كاوست"

زار المتسابق الأسترالي أوسكار بياستري، سائق فريق ماكلارين في بطولة سباقات الفورمولا 1 جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) كجزء من شراكة مستمرة بين كاوست وماكلارين.
وتفصيلاً، تتزامن الزيارة مع حدث بطولة سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 الذي سيقام في جدة اعتباراً من غدٍ الجمعة في الفترة من 17 إلى 19 مارس الحالي.
وتُركز اتفاقية البحث والتطوير متعددة السنوات بين ماكلارين ريسينغ وكاوست، والتي جرى توقيعها في أغسطس 2018، على "تقنيات الأداء الفائق"، باستخدام الخبرة البحثية للجامعة في مجالات تطوير الوقود والمواد المتقدمة، وتحسين انسيابية المركبات وكفاءة المحركات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة والاستدامة وأجهزة الاستشعار المتقدمة.
وتعد المشاركة التعليمية عنصرًا أساسيًا في هذه الشراكة المتميزة بين المؤسستين، والتي أتاحت لطلبة مدارس كاوست لقاء سائق سيارات سباق الفورمولا 1 أوسكار بياستري المشهور عالميًا، وطرح العديد من الأسئلة عن مسيرته المهنية وأسباب نجاحه.
وقال "بياستري": "إلهام الجيل المقبل من سائقي بطولة الفورمولا 1 هو أولوية كبيرة لدى فريق ماكلارين ريسينغ.. لقد سعدت جدًا بمقابلة هذا العدد الكبير من طلبة مدارس كاوست اليوم، والتحدث معهم حول خبراتهم الخاصة وطموحاتهم المستقبلية، ومشاركتهم بعض الأفكار والتجارب المفيدة من مسيرتي المهنية في سباق الفورمولا 1".