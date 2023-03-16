"بياستري" سائق فريق "ماكلارين" في سباق الفورمولا 1 بجدة يزور "كاوست"

وقال "بياستري": "إلهام الجيل المقبل من سائقي بطولة الفورمولا 1 هو أولوية كبيرة لدى فريق ماكلارين ريسينغ.. لقد سعدت جدًا بمقابلة هذا العدد الكبير من طلبة مدارس كاوست اليوم، والتحدث معهم حول خبراتهم الخاصة وطموحاتهم المستقبلية، ومشاركتهم بعض الأفكار والتجارب المفيدة من مسيرتي المهنية في سباق الفورمولا 1".