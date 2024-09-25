"أبوراسين": توحيد المملكة على يد المؤسس تجربة سعودية فريدة بالعصر الحديث

وأضاف أن الاحتفال باليوم الوطني يتيح لنا الفرصة في تقييم ما تم من إنجازات عظيمة ويعزز الاستعداد الدائم إلى مواصلة المسيرة نحو تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا وتقدمًا وذلك من خلال المشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة والأعمال الهادفة إلى رقي وطننا والمحافظة على مكتسباته.