"أبوراسين": توحيد المملكة على يد المؤسس تجربة سعودية فريدة بالعصر الحديث

رعى رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبوراسين احتفال الجامعة بمناسبة اليوم الوطني الـ94 الذي نظمه طلاب وطالبات الجامعة ظهر اليوم بمسرح كلية الفنون والعلوم الإنسانية بحضور وكلاء الجامعة والعمداء والطلبة، حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي الذي ردده طلبة الجامعة.
وألقى رئيس الجامعة كلمة أكد خلالها أن توحيد المملكة على يد المؤسس هي تجربة سعودية فريدة في العصر الحديث وتعد نبراسًا ومنطلقًا لكل فرد سعودي ليواصل المسيرة المدهشة في البناء والتطوير والتخطيط لصناعة مستقبل سعودي أكثر رقيًا ومساهمة في النمو العالمي.
وشدد رئيس الجامعة على أن هذه التجربة السعودية الفريدة ما هي إلا نتيجة تخطيط وعزيمة وإخلاص القيادة الكريمة "حفظها الله" منذ عهد المؤسس في دفع مسيرة التنمية وتشديدها على أهمية بناء الإنسان السعودي ورفع مستوى كفاءته وتمكينه من خلال التعليم والابتكار.
وقال إن جامعة جازان قد حظيت بوافر الدعم من حكومتنا الرشيدة أعزها الله، مكنها من المساهمة في عمليات التنمية الجبارة والريادة العالمية التي نعيشها اليوم وذلك ببناء جيل واعد يمتلك المعرفة والقدرات ومهارات المستقبل.
وأضاف أن الاحتفال باليوم الوطني يتيح لنا الفرصة في تقييم ما تم من إنجازات عظيمة ويعزز الاستعداد الدائم إلى مواصلة المسيرة نحو تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا وتقدمًا وذلك من خلال المشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة والأعمال الهادفة إلى رقي وطننا والمحافظة على مكتسباته.
وبعد ذلك تم عرض تسجيل لمشاعر منسوبي الجامعة بمناسبة اليوم الوطني الـ94، ثم ألقى الطالب بكلية الفنون والعلوم الإنسانية الشاعر جابر الحربي قصيدة وطنية ثم شاهد الحضور "ميدلي: الوطن والانتماء والعشق" من أداء طلبة الجامعة شهد تفاعلاً كبيرًا وواسعًا من الحضور.