بيئة الطائف تقيم دورة تدريبية متخصصة حول زيت ومكونات الورد الطائفي

وهدفت الدورة إلى إثراء المعرفة العلمية والعملية حول الخصائص الفريدة للورد الطائفي ومكوناته الأساسية، مع استعراض طرق استخلاص زيت الورد وأبرز استخداماته في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجميلية، بما يسهم في تعزيز سلاسل القيمة المضافة لمنتجات الورد الطائفي التي تحظى بسمعة عالمية.