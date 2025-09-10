بيئة الطائف تقيم دورة تدريبية متخصصة حول زيت ومكونات الورد الطائفي

أقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف دورة تدريبية متخصصة بعنوان “زيت الورد والمكونات الأساسية للورد الطائفي”، وذلك بالتعاون مع مركز التدريب الزراعي بجازان، وبالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
وهدفت الدورة إلى إثراء المعرفة العلمية والعملية حول الخصائص الفريدة للورد الطائفي ومكوناته الأساسية، مع استعراض طرق استخلاص زيت الورد وأبرز استخداماته في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجميلية، بما يسهم في تعزيز سلاسل القيمة المضافة لمنتجات الورد الطائفي التي تحظى بسمعة عالمية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على تطوير قطاع الورد الطائفي، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية بأحدث المعارف والخبرات، دعمًا لدور هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الزراعي وتعزيز السياحة الزراعية بمحافظة الطائف.