شاهد.. "الزواج الجماعي" لخامس المظافرة تسجل 238 مستفيدًا في 7 احتفالات

وأضاف: "نرجو من بقية مشايخ القبيلة تبني مشروع الزواج الجماعي، والعمل على تنفيذه لما له من فوائد عظيمة تعود بالنفع على أبناء القبيلة، كما يسعدنا أن نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى فرسان هذه الليلة وذويهم، ونقول لهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير"، راجيًا من العلي القدير أن يحفظ ولاة أمرنا ووطننا من كيد الكائدين، وحسد الحاسدين.