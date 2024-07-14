شاهد.. "الزواج الجماعي" لخامس المظافرة تسجل 238 مستفيدًا في 7 احتفالات

سجلت إحصائيات مُبادرة "الزواج الجماعي" لخامس المظافرة من قبيلة الجعدة بعتيبة، ارتفاع عدد الشباب والفتيات المُستفيدين من هذه المبادرة، بعد احتفال البارحة، لـ238 شابًّا وفتاة، خلال سبعة احتفالات، بتكلفة مالية تزيد على 2 مليون ريال؛ حسب مصدر مطلع لـ"سبق".
وشهدت قاعة نور الأمين بالطائف البارحة، حفل الزواج الجماعي السابع للمظافرة، لزفّ 38 شابًّا وفتاة، بحضور شيخ شمل قبيلة الجعدة الشيخ عائض ساير عنيبر الجعيد، وعدد من المسؤولين، وشيوخ القبائل والأعيان.
جاء ذلك في حفل بهيج شَهِدَته جموعٌ غفيرة من الأصدقاء والزملاء وأفراد الخامس.
وقام على تنظيم الحفل نحو 30 شخصًا، ضمن ثماني لجان تشكّلت منذ أكثر من ثمانية أعوام، كما شاركَ في الحفل نُخبة من شُعراء فن المُحاورة بالمملكة.
واستذكر كرنفال خامس المظافرة من قبيلة الجعدة من عتيبة، الذي أقيم البارحة لزِفاف 38 شابًّا وفتاة في قاعة نور الأمين بالطائف، تضحيات أحد أفراد الخامس، شهيد الوطن "شادي بن سفَر بن مسفر الجعيد"، الذي استُشهد في الحد الجنوبي أواخر الأسبوع قبل الماضي.
جاء ذلك في أثناء كلمة شيخ المظافرة مسيفر صويلح الجعيد، قال فيها: إن الشهيد "سجَّلَ ذِكرى خالدة بعد دفاعه عن الوطن في الحد الجنوبي، ولنا الفخر بشهيد الواجب، وسيبقى في ذاكرة التاريخ مُخلِّدًا شجاعته، وبسالته، وتضحياته، وغيره من أبناء هذا الوطن كثير".
وقدَّمَ مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة الطائف، مدير مكتب صحيفة مكة بالمحافظة، الإعلامي عطا الله مسفر الجعيد، الحفل الخطابي الذي بدأ بآيات عطرة من كتاب الله الكريم، تلاها المُهندس أيمن ضيف الله الجعيد.
ثم ألقى شيخ شمل قبيلة الجعدة الشيخ عائض سائر عنيبر الجعيد، كلمة استهلّها بالترحيب بالضيوف، مُقدمًا شكره وعظيم امتنانه باسمه وباسم مشايخ وأعيان القبيلة، لشيخ خامس المظافرة الشيخ مسيفر صويلح الجعيد، وعموم أفراد الخامس، على هذا الإنجاز العظيم، مشروع الزواج الجماعي الذي يقام كل عام.
وقدم شكره كذلك إلى عموم اللجان التي أشرفت ونفذت هذا العمل الجليل، راجيًا من العلي القدير أن يكتب تلك الأعمال الجليلة في ميزان حسناتهم.
وأضاف: "نرجو من بقية مشايخ القبيلة تبني مشروع الزواج الجماعي، والعمل على تنفيذه لما له من فوائد عظيمة تعود بالنفع على أبناء القبيلة، كما يسعدنا أن نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى فرسان هذه الليلة وذويهم، ونقول لهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير"، راجيًا من العلي القدير أن يحفظ ولاة أمرنا ووطننا من كيد الكائدين، وحسد الحاسدين.
ثم ألقى الشاعر حسن شامي الجعيد قصيدة رحب فيها بالحضور، مشيدًا بالوطن وقادته، وألمح فيها إلى مُبادرة الزواج الجماعي وبدايتها.
تلا ذلك كلمة لشيخ المظافرة مسيفر صويلح الجعيد، رحب فيها بالحضور، مؤكدًا أن التعاون مبدأٌ وقيمة، وفِكرٌ وأسلوب، كما أنه قوة واتحاد.
وقال: إنه "بالتعاون تتحقق المنافع والمصالح، والأهداف المُشتركة، وذلك يزيد من تماسكنا، وينشر المحبة فيما بيننا، من أجل أن نحمي أنفسنا من التفكك".
وقدم شُكرَهُ لكل من دعم مُبادرة الزواج الجماعي، ولفريق ولجان المُبادرة. وأضاف: "لولا الله، ثم أنتم، لما تحقق هذا الإنجاز، فكل إنجاز ظاهر، وكل نجاح باهر، كان خلفه أنتم، أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير، لقد كنتم عند حُسن الظن بكم، لقد كانت جهودكم استثنائية وأسهمت بشكلٍ كبير في نجاح هذا الكرنفال".
واستذكر شيخ الخامس في كلمته تضحيات شهيد الوطن "شادي بن سفَر بن مسفر الجعيد"، الذي استُشهد في الحد الجنوبي أواخر الأسبوع قبل الماضي، ذكر فيها أن الشهيد "سجَّلَ ذِكرى خالدة بعد دفاعه عن الوطن في الحد الجنوبي، ولنا الفخر بشهيد الواجب، وسيبقى في ذاكرة التاريخ مُخلِّدًا شجاعته، وبسالته، وتضحياته، وغيره من أبناء هذا الوطن كثير".
وأشار إلى أن تضحيات جنودنا البواسل تُعدُّ مبعثَ فخرٍ واعتزازٍ لنا جميعًا، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويُسكنهم فسيح جناته مع الشهداء الصديقين الأبرار، ويُلهم ذويهم الصبر.
وبدأت بعد ذلك النسخة السابعة من "أوبريت المظافرة" عبر لوحات ثلاث، بأداء المُنشدَين: سيف المنصوري، وعزام مثيب الجعيد، ومُشاركة صفوف المظافرة.
وتضمنت اللوحة الأولى شيلة بعنوان "مرحبا والعود الأزرق"، من كلمات الشاعرين متعب عبد الله الجعيد، ومحمد مصلح الجعيد.
أما اللوحة الثانية مجرور "مقر الأمداح"، فكانت من كلمات الشعراء "فهد العازمي، عيد الجعيد، عبدالعزيز العازمي، وصل العطياني، مشعل الجعيد"، في حين جاءت اللوحة الثالثة بعنوان "ما مدحت اللاش"، من كلمات الشاعر عيد الجعيد. وعقِب انتهاء اللوحة الثالثة تناول الحضور طعام العشاء الذي أُعِد بهذه المناسبة.
وانطلقت بعد ذلك المحاورة الشعرية لنُخبة من شُعراء الوطن، وهم: "سفر الدغيلبي، فهد العازمي، وصل العطياني، عبد العزيز العازمي، عيد الجعيد"، بمُشاركة صفوف المظافرة.