"الغربي": يوم الوطن قصة عشق وولاء وانتماء بين قيادة عظيمة وشعب وفي

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر الاقتصادية ناصر بن فالح الغربي، باسمه ونيابة عن زملائه أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية ومستفيديها؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله-، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة العربية السعودية، قائلاً: يوم الوطن قصة عشق وولاء وانتماء بين قيادة عظيمة وشعب وفي، فالمملكة كما قال سمو سيدي ولي العهد "السعودية أعظم قصة في القرن الـ 21".
وقال "الغربي"؛ إن اليوم الوطني مناسبة عظيمة لاستشعار النعم الكثيرة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأرض الطيبة من رخاء ونماء وتطور في ظل قيادة رشيدة، عملت طوال 93 عامًا على راحة مواطنيها وتعمير البلاد وما زالت تعمل ما حقق قفزات كبيرة ونمو مطرد في جميع نواحي الحياة.
وتابع "الغربي": تحظى بلادنا حفظها الله، بكل مقومات التطور والنجاح مع المحافظة على إرثها الحضاري وثوابتها الإسلامية بفضل ما حباها الباري عز وجل من قيادة حكيمة رشيدة فهذا التوازن والتناغم لم يأتِ من فراغ بل كان نتاجًا طبيعيًا لقيادة حصيفةٌ تعمل وتخطط وتبذل الغالي والنفيس لخير الوطن والمواطن".
وختم "الغربي" قائلا : لم تتوقف خطط التنمية والبناء والتطوير منذ تأسيس المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه-؛ فالهدف كان وما زال خير إنسان الموجود على أرضها والمقيم فيها والزائر لها وعمارة هذه الأرض المباركة والحفاظ على مقدساتها".