"الغربي": يوم الوطن قصة عشق وولاء وانتماء بين قيادة عظيمة وشعب وفي

وقال "الغربي"؛ إن اليوم الوطني مناسبة عظيمة لاستشعار النعم الكثيرة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأرض الطيبة من رخاء ونماء وتطور في ظل قيادة رشيدة، عملت طوال 93 عامًا على راحة مواطنيها وتعمير البلاد وما زالت تعمل ما حقق قفزات كبيرة ونمو مطرد في جميع نواحي الحياة.