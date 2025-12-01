أمير تبوك يطّلع على تقرير التعليم ويشيد بجهود مدارس المنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام التعليم بالمنطقة ماجد بن عبدالرحمن القعير.