أمير تبوك يطّلع على تقرير التعليم ويشيد بجهود مدارس المنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام التعليم بالمنطقة ماجد بن عبدالرحمن القعير.
واطّلع سموه خلال الاستقبال على تقرير حول سير العملية التعليمية في مدارس المنطقة، واستمع إلى شرح من مدير التعليم عن البرامج والفعاليات التعليمية الجاري تنفيذها.
وأشاد سمو أمير تبوك بما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة – أيدها الله – وحرصها على توفير الإمكانات اللازمة لمواصلة المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات، مثمنًا الجهود التي تبذلها إدارة التعليم بالمنطقة.
من جانبه، عبّر ماجد القعير عن شكره لسمو أمير المنطقة على الدعم المتواصل والحث المستمر للرقي بالقطاع التعليمي، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل دافعًا قويًا لمواصلة التميز في الأداء وتحقيق تطلعات القيادة.