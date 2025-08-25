محافظ الحرث يشارك في حملة ولي العهد للتبرع بالدم تحت شعار "اقتداء وعطاء"

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا للمبادرة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظه الله – بهدف تعزيز روح التكافل بين أفراد المجتمع، والمساهمة في إنقاذ الأرواح، إضافة إلى دعم بنوك الدم في مختلف مناطق المملكة بما تحتاجه من مخزون استراتيجي يُسهم في تلبية الاحتياجات الطبية وتعزيز جودة الخدمات الصحية.