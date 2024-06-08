بمشاركة أكثر من 1200 متطوّع ومتطوّعة.. "سقيا الماء" تنظّم "الملتقى التطوعي" للحج

ثمّن رئيسُ مجلس إدارة جمعية سقيا عايض بن عبد الله بن درهم، ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، يحفظه الله، في خدمة ضيوف الرحمن، وتسخير كافة الجهود للسهر على رعايتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وأمان في ظلّ منظومة عمل تتكامل مع جميع الجهات المعنية من القطاعات الحكومية والخيرية والخاصة.