بمشاركة أكثر من 1200 متطوّع ومتطوّعة.. "سقيا الماء" تنظّم "الملتقى التطوعي" للحج
ثمّن رئيسُ مجلس إدارة جمعية سقيا عايض بن عبد الله بن درهم، ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، يحفظه الله، في خدمة ضيوف الرحمن، وتسخير كافة الجهود للسهر على رعايتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وأمان في ظلّ منظومة عمل تتكامل مع جميع الجهات المعنية من القطاعات الحكومية والخيرية والخاصة.
ونوّه "ابن درهم" إلى ما يقدّمه مركز تنمية القطاع غير الربحي من جهود في تشجيع العمل الخيري النوعي في خدمة الحجاج وفق معطيات الرؤية 2030.
جاء ذلك خلال افتتاحه ملتقى سقيا التطوعي للحج، والذي شهد تدشين مشروع "سقيا الحجاج" لحج هذا العام 1445هـ، بمشاركة أكثر من 1200 متطوع ومتطوعة، وبهدف توفير 12 مليون عبوة ماء مبردة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدّسة وفي منافذ الحرم ومواقيت الإحرام والمطارات وميناء جدة الإسلامي، وفي محطات النقل التي يمرّ بها الحجاج في طريقهم إلى الحرم المكي الشريف.
وأضاف "ابن درهم": أن الجمعية ستشارك هذا العام من خلال توفير 17 برادة سعة كلٍّ منها 40 قدمًا ذات التبريد العالي تتنقل في المشاعر المقدسة بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة، وتلبي البرادة الواحدة حاجة 60 ألف حاج من الماء، وتتم تعبئتها على مدار الساعة وتوزيعها عبر فرق عمل تطوعية مؤهلة؛ خدمةً لضيوف الرحمن.