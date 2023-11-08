محافظ القويعية يبحث حماية الأراضي الحكومية من التعديات والتواصل مع المواطنين

ترأس محافظُ القويعية سعد بن محمد بن معمر، أمس الثلاثاء، اجتماعَ رؤساء المراكز الأول لهذا العام 1445هـ، بحضور وكيل المحافظة عزام بن عبدالرحمن المقرن، بديوان المحافظة.