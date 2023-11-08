محافظ القويعية يبحث حماية الأراضي الحكومية من التعديات والتواصل مع المواطنين

ترأس محافظُ القويعية سعد بن محمد بن معمر، أمس الثلاثاء، اجتماعَ رؤساء المراكز الأول لهذا العام 1445هـ، بحضور وكيل المحافظة عزام بن عبدالرحمن المقرن، بديوان المحافظة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشةُ الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتّخاذ التوصيات اللازمة حيالها.
وناقش المجتمعون سيرَ العمل وحماية الأراضي الحكومية من التعدّيات وأهمية التواصل وتبادل الخبرات والرؤى بين المراكز والمحافظة؛ من أجل تحسين وتجويد إجراءات العمل.
وشدّد "ابن معمر" على أهمية الاستماع لاحتياجات المواطنين، وتبنّي مقترحاتهم التنموية؛ للاستفادة منها وفقًا للإجراءات التنظيمية لذلك.