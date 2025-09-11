اتفاقية شراكة بين جمعية "سيل" ونادي الكوكب بالخرج

وقّعت جمعية سيل الأهلية "ماء ونماء" ممثلة في الرئيس التنفيذي عبدالله بن راشد الغريب، اتفاقية رعاية مع نادي الكوكب الرياضي بمحافظة الخرج، ممثلًا في الرئيس التنفيذي عبدالله خفران الدوسري، لتكون الجمعية الراعي المائي الرسمي لأنشطة النادي الرياضية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حرص الجمعية على توسيع رسالتها الإنسانية والتنموية، المرتكزة على السقيا والاستدامة المائية، وربطها بمختلف مجالات الحياة التي تمس صحة الإنسان وجودته.
وأوضح الغريب أن الجمعية تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز حضورها المجتمعي عبر مبادرات نوعية، تربط بين العطاء المائي والأنشطة الرياضية، بما يسهم في نشر ثقافة الاستدامة بأسلوب مبتكر. وأضاف أن الرياضة تمثل وسيلة مؤثرة للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع، مما يضاعف أثر الرسالة الإنسانية للجمعية.
من جانبه، ثمّن الدوسري هذه المبادرة، معتبرًا أن اختيار جمعية متخصصة في مجال الماء كراعٍ رسمي للنادي يُعد إضافة مهمة لمسيرة النادي الرياضية والمجتمعية، ويعكس وعيًا بضرورة ربط الرياضة بمفاهيم الصحة والاستدامة.
وتجسد هذه الاتفاقية رؤية مشتركة بين الطرفين في بناء شراكات تنموية تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتمكين المبادرات المبتكرة الداعمة لصحة الإنسان واحتياجات المجتمع.