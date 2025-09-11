اتفاقية شراكة بين جمعية "سيل" ونادي الكوكب بالخرج

وأوضح الغريب أن الجمعية تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز حضورها المجتمعي عبر مبادرات نوعية، تربط بين العطاء المائي والأنشطة الرياضية، بما يسهم في نشر ثقافة الاستدامة بأسلوب مبتكر. وأضاف أن الرياضة تمثل وسيلة مؤثرة للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع، مما يضاعف أثر الرسالة الإنسانية للجمعية.