بالصور .. محافظ الأفلاج يشارك ثانوية الملك فهد احتفالات اليوم الوطني الـ95

وتضمن الحفل كلمة لمدير المدرسة أحمد الخرعان، أكد خلالها أن مناسبة اليوم الوطني محطة تاريخية تستحضر جهود المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – في توحيد البلاد، وما تحقق من إنجازات كبرى في عهد القيادة الرشيدة.