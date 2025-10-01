بالصور .. محافظ الأفلاج يشارك ثانوية الملك فهد احتفالات اليوم الوطني الـ95

شارك محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، صباح اليوم، طلاب ومنسوبي ثانوية الملك فهد احتفالهم باليوم الوطني السعودي الـ95، في حفل جسّد معاني الفخر والاعتزاز بمسيرة الوطن.
وتضمن الحفل كلمة لمدير المدرسة أحمد الخرعان، أكد خلالها أن مناسبة اليوم الوطني محطة تاريخية تستحضر جهود المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – في توحيد البلاد، وما تحقق من إنجازات كبرى في عهد القيادة الرشيدة.
وعبّر طلاب المدرسة من خلال مشاركات وطنية منوعة عن مشاعرهم تجاه الوطن وقيادته، فيما اشتملت فقرات الحفل على عروض مرئية استعرضت منجزات الوطن ومسيرة البناء والتنمية.
وشهدت الفعالية حضور عدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة وأولياء الأمور، الذين شاركوا الطلاب فرحتهم بهذه المناسبة الغالية.
واختتم الحفل وسط إشادة الحضور بحسن التنظيم وتنوع الفقرات، مؤكدين أن ما قدمته إدارة المدرسة عكس روح الانتماء الوطني وحرصها على إنجاح المناسبة.