"بلدية عنيزة" تعقد عددًا من الدورات التدريبية وورش العمل لمنسوبيها

عقدت بلديةُ عنيزة، خلال الفترة الماضية، عددًا من الدورات التدريبية وورش العمل لمنسوبيها؛ لرفع مستوى الوعي بأهمية مواجهة مشاهد التشوّه البصري، والمساهمة بفاعلية في التصدّي لها وسبل معالجتها.
جاء ذلك ضمن خطة عمل شاملة محكمة تضمّنت رفع المخلفات وتجميل الطرق وتكثيف الزراعة.
وتحرّكت البلدية مبكرًا في هذا الملف المهم؛ لانعكاساته على الإنسان والبيئة؛ إيمانًا بدورها التوعوي وتثقيف الناس.
كما نظّمت لقاءات تخلّلها عرض مرئي لأبرز أشكال التشوهات التي تخدش المشهد العام في سبيل رفع مستوى جودة أعمال الرصد والمعالجة.
ورسمت خطة عمل محكمة للرصد والمعالجة، وشدّدت على أهمية الالتزام باللوائح المخصّصة لذلك؛ إذ يرصد فريق العمل التشوهات في كل أنحاء المحافظة، ويعمل بشكل متجانس مع فرق العمل الميدانية لمعالجتها.
من جانبه قال رئيس بلدية عنيزة المهندس فارس بن محمد القحطاني: "هذه الأعمال تأتي وفق الخطة المعتمدة للرصد والمعالجة، بإشراف أمانة منطقة القصيم، ومتابعة مستمرّة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان".
وأضاف: "تهدف هذه الورش لرفع مستوى جودة الرقابة الميدانية للأعمال، والتأكد من تغطية كل أنحاء المحافظة واستغلال جميع الإمكانيات المتاحة من الكوادر البشرية والتقنيات الإلكترونية؛ لتحقيق مستهدفات جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري".