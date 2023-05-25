"بلدية عنيزة" تعقد عددًا من الدورات التدريبية وورش العمل لمنسوبيها

عقدت بلديةُ عنيزة، خلال الفترة الماضية، عددًا من الدورات التدريبية وورش العمل لمنسوبيها؛ لرفع مستوى الوعي بأهمية مواجهة مشاهد التشوّه البصري، والمساهمة بفاعلية في التصدّي لها وسبل معالجتها.