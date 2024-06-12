إطلاق حملة الأعمال الإشرافية والرقابية في أسواق ماشية ومسالخ نجران

ووصلت الجولات من بداية شهر ذي الحجة حتى اليوم الخامس إلى 280 جولة لمراقبي الفرع والمكاتب والوحدات البيطرية، على 26 مسلخًا ومذبحًا، وسبع أسواق نفع عام (تمور، ماشية، أعلاف).