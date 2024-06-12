إطلاق حملة الأعمال الإشرافية والرقابية في أسواق ماشية ومسالخ نجران

أطلق مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس مريح بن شارع الشهراني، حملة الأعمال الإشرافية والرقابية والتوعوية في أسواق الماشية والمسالخ بمنطقة نجران، خلال عيد الأضحى المبارك 1445هـ.
جاء ذلك أثناء جولته ونائبه، مع مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ ومدير الوحدة البيطرية بالفرع ومراقبيهم، على أسواق النفع العام والمسالخ، كما أطلقت الحملة في المكاتب والوحدات بمحافظات المنطقة.
وتشمل الحملة الإشراف والرقابة على أسواق الماشية والمسالخ والكشف البيطري على الأضاحي وتوعية المستهلك بتوزيع نشرات إرشادية باختيار الأضحية السليمة.
وتجوّل "الشهراني" وفريق العمل على أسواق الماشية والمسالخ؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات؛ حفاظاً على سلامة وصحة المستهلك.
يُذكر أن جولات تفقدية نُفّذت في أسواق الماشية والمسالخ؛ للاطلاع على جاهزيتها، ومتابعة سير خطة أعمال فرع الوزارة لهذا العام، وللتأكد من توافر كامل الشروط الصحية والفنية.
ووصلت الجولات من بداية شهر ذي الحجة حتى اليوم الخامس إلى 280 جولة لمراقبي الفرع والمكاتب والوحدات البيطرية، على 26 مسلخًا ومذبحًا، وسبع أسواق نفع عام (تمور، ماشية، أعلاف).