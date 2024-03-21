طلاب "تعليم الطائف" يحققون أرقامًا قياسية في مقياس موهبة

وتفصيلاً؛ حقَقت الفئة المستهدفة في مدارس البنين ومدارس البنات نسبة 92 %، بينما عدد الطلبة المختبرين في الكشف عن الموهوبين 2805 طلاب وطالبات واجتاز منهم 2595 طالبًا وطالبة وحصل 27 طالبًا وطالبة على موهبة استثنائية وحصلت الطالبة سارة فيصل الرقيب ضمن الطلبة العشر الأوائل على مستوى المملكة.