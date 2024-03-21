طلاب "تعليم الطائف" يحققون أرقامًا قياسية في مقياس موهبة

في إنجاز غير مسبوق، حقَّق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف أرقامًا قياسية في مقياس موهبة.
وتفصيلاً؛ حقَقت الفئة المستهدفة في مدارس البنين ومدارس البنات نسبة 92 %، بينما عدد الطلبة المختبرين في الكشف عن الموهوبين 2805 طلاب وطالبات واجتاز منهم 2595 طالبًا وطالبة وحصل 27 طالبًا وطالبة على موهبة استثنائية وحصلت الطالبة سارة فيصل الرقيب ضمن الطلبة العشر الأوائل على مستوى المملكة.
وقدم المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي مباركته للطلاب والطالبات على تحقيقهم هذا المنجز النوعي في مقياس موهبة، الذي يبرز الجهود المميزة المبذولة في الميدان التعليمي من مشرفين ومشرفات، ومديرين ومديرات، ومعلمين ومعلمات.
وأشاد بالأدوار الرئيسة التي قام بها الزملاء والزميلات في الشؤون التعليمية إدارة تنمية القدرات قسم الموهوبين ومديرو ومديرات المكاتب والمدارس، ومنسقو ومنسقات موهبة في المدارس، مثمنًا كذلك جهود أولياء الأمور، ومتابعتهم الدائمة بما يحقق التكامل بين الأسرة والمدرسة.