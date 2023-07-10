"مكافحة السرطان" تختتم فعاليات المؤتمر الثالث للرعاية التلطيفية

اختتمت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان المؤتمر الثالث للرعاية التلطيفية اليوم الاثنين، الذي أقامته بالتعاون مع الجمعية السعودية للرعاية التلطيفية، بمشاركة نخبة من الأطباء والأخصائيين محليًّا ودوليًّا.
وعُقد المؤتمر في قاعة المؤتمرات الخاصة بالجمعية، كما تمت مشاركة البث المباشر.
وهدف المؤتمر إلى تعزيز معرفة ومهارات العاملين الصحيين من مختلف التخصصات حول أساسيات الرعاية التلطيفية، وتعزيز الأساليب الإيجابية للتعامل مع المرضى، التي بدورها تحد أو تخفف من أثر المرض على المريض وأسرته.
وشمل الجدول العلمي للمؤتمر مجموعة من المحاضرات والعروض التفاعلية، قدمها نخبة من الأطباء المتخصصين.
وعقدت جلسات المؤتمر على مدار 3 أيام متتالية، وشهدت تفاعلاً من أطباء طب الأسرة، والطب الباطني، والطب التلطيفي، والطب العام، والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائيي العلاج الطبيعي.
ويأتي دعم الجمعية لتلك المؤتمرات من منطلق أهدافها ورؤيتها في دعم وتشجيع البحوث العلمية، ودعم برامج العلاج التلطيفي، الذي يعتبر مكملا ًلرعاية مرضى السرطان.