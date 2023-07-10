"مكافحة السرطان" تختتم فعاليات المؤتمر الثالث للرعاية التلطيفية

وهدف المؤتمر إلى تعزيز معرفة ومهارات العاملين الصحيين من مختلف التخصصات حول أساسيات الرعاية التلطيفية، وتعزيز الأساليب الإيجابية للتعامل مع المرضى، التي بدورها تحد أو تخفف من أثر المرض على المريض وأسرته.