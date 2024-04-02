محافظ الطوال يعزي"العريبي" في وفاة شقيقه

قام محافظ الطوال ناصر بن عبدالعزيز بن رازن بزيارة تعزية ومواساة حسن علي أبو طالب عريبي في وفاة شقيقه علي أبو طالب عريبي رحمه الله، ولشيخ شمل الموسم عيسى حسن علي عريبي بوفاة عمه ولأبناء الفقيد ونقل لهم تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.