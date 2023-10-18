"جماعة مسجد الفوزان" بشرائع مكة يناشدون بوضع مطبات لتخفيف السرعة حفاظًا على سلامتهم

وأضاف: تعرض أحد الأطفال في نفس الشارع لحادث دهس -قبل فترة- تَسبب له في كسور وتنويم بالمستشفى، كما أن الشارع ذاته تَصُب فيه أربعة شوارع فرعية؛ مما يستلزم وضع مطبات لتخفيف سرعة المركبات؛ مثمنًا حرص الجهات ذات العلاقة على السلامة العامة وأن تلقى مناشدتهم الاستجابة.