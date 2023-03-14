"محلي فيفاء" يجتمع بمديري العموم.. و"سبق" تكشف أهم محاور الاجتماع

رأس محافظ فيفاء المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم، جلسة المجلس المحلي للعام الحالي 2023، بحضور مساعد أمين عام مجلس المنطقة، ومدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة، ومدير عام أعمال خدمات المياه بالمنطقة، ومدير عام تطوير وتعمير المناطق الجبلية، ومساعد مدير عام فرع وزارة النقل ومساعد أمين جازان، وأعضاء المجلس، ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات في بلدية فيفاء.