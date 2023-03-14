"محلي فيفاء" يجتمع بمديري العموم.. و"سبق" تكشف أهم محاور الاجتماع

رأس محافظ فيفاء المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم، جلسة المجلس المحلي للعام الحالي 2023، بحضور مساعد أمين عام مجلس المنطقة، ومدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة، ومدير عام أعمال خدمات المياه بالمنطقة، ومدير عام تطوير وتعمير المناطق الجبلية، ومساعد مدير عام فرع وزارة النقل ومساعد أمين جازان، وأعضاء المجلس، ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات في بلدية فيفاء.
الاجتماع بحث إعادة طرح وتنفيذ المشاريع المتعثرة، واستكمال تغطية كامل المحافظة بشبكات المياه، وإنشاء خزانات استراتيجية جديدة، كما بحث الاجتماع سرعة طـرح مشروع الصرف الصـحي بكامل المحافظـة، وتخصيص أشياب لمتعهدي السقيا.
كما ناقش الاجتماع تأهيل جميع المتنزهات والمطلات في المحافظة واستثمارها، وتأهيل الطرق الرئيسية في المحافظة، مع توفير وسائل السلامة وسفلتة الطرق الفرعية، كما بحث الاجتماع إنشاء مسارات للرياضة والمشي في المحافظة، ومركز الجوة، وإعادة تأهيل مداخل المحافظة.
وبحث الاجتماع إعادة طرح وتنفيذ المركز الحضاري بالمحافظة، وتوسعة بعض النقاط الحرجة والمنعطفات على الطرق الرئيسية في المحافظة، واستكمال مصدات الطرق.
وناقش الاجتماع استثناء محافظة فيفاء والقطاع الجبلي من الاشتراطات البلدية، وتأهيل بعض المسارات السياحية القديمة، ودرس الاجتماع إعـادة تأهيل سوق النفيعة الشعبي، وبحث الاجتماع آلية سقيا مزارع البن، وكذلك إيجاد حل عاجل وجذري لآفة البق الدقيقي، وإيجاد حل جذري للنقل المدرسي، وإعـادة طـرح مبنى المعهـد العلمي.