بالصور.. صبات خرسانية تُشكِّل خطورة على عابري طريق القويعية- الدوادمي

رصدت عدسة "سبق" حواجز خرسانية بجانب طريق القويعية-الدوادمي المزدوج، وتحديدًا بعد قرية أبو مروة شمالاً، وُضعت قبل فترة على مسافة كيلومتر تقريبًا بجانب الطريق على المسار باتجاه الشمال، وتُشكِّل خطورة لقربها من حرم الطريق دون إضاءات تنبيهية.