بالصور.. صبات خرسانية تُشكِّل خطورة على عابري طريق القويعية- الدوادمي

رصدت عدسة "سبق" حواجز خرسانية بجانب طريق القويعية-الدوادمي المزدوج، وتحديدًا بعد قرية أبو مروة شمالاً، وُضعت قبل فترة على مسافة كيلومتر تقريبًا بجانب الطريق على المسار باتجاه الشمال، وتُشكِّل خطورة لقربها من حرم الطريق دون إضاءات تنبيهية.
وأبدى عدد من عابري الطريق استياءهم من قرب الصبات الخرسانية من حرم الطريق وخطرها؛ ما يُعرّض حياة سالكي الطريق للخطر، وخصوصًا لمن يعبر لأول مرة الطريق في المساء.
ويشهد طريق القويعية-الدوادمي المزدوج، وخصوصًا أوقات الإجازات والعطل الرسمية، كثافة من المسافرين بين المحافظتَيْن، ومن يرغب في العبور عبر هذا الطريق للمحافظات المجاورة كـ"شقراء أو عفيف"، أو العبور لمنطقة القصيم.