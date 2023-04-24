محافظ شقراء يزور "المقحم" في منزله لتهنئته بالعيد

فيما ثمّن "المقحم" للمحافظ هذه الزيارة التي تأتي امتدادًا لجولاته وزياراته للمواطنين، مشيدًا بحرصه على هذه اللقاءات الأخوية التي تعزز العلاقة بين المسؤول والمواطن.