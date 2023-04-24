محافظ شقراء يزور "المقحم" في منزله لتهنئته بالعيد

زار عادل بن عبدالله البواردي، محافظ شقراء، الشيخ عبدالرحمن المقحم، عضو المجلس المحلي سابقًا، في منزله بمحافظة شقراء؛ لتهنئته بعيد الفطر المبارك.
وكان في استقبال المحافظ الشيخ عبدالرحمن المقحم وأبناؤه (محمد وإبراهيم وعبدالحكيم وأيمن وأمين).
وقدَّم محافظ شقراء التهنئة بالعيد للشيخ المقحم سائلاً الله أن يعيده على السعودية والأمتَين العربية والإسلامية أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة والقلوب عامرة بالإيمان والأفراح، والوطن يرفل بالأمن والأمان والاستقرار والخير واليُمن والبركات.
فيما ثمّن "المقحم" للمحافظ هذه الزيارة التي تأتي امتدادًا لجولاته وزياراته للمواطنين، مشيدًا بحرصه على هذه اللقاءات الأخوية التي تعزز العلاقة بين المسؤول والمواطن.