نجران.. إطلاق مبادرة "أسنان سليمة" لذوي اضطراب طيف التوحد

وأكد أن الجمعية تحرص على مثل هذا التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي لتقديم الخدمات النوعية لمستفيديها، وتسعى إلى أن تشمل المبادرة جميع مستفيدي الجمعية الذين يعانون بسبب مشاكل اللثة والأسنان وتسخير كل ما من شأنه أن يعود بالنفع والفائدة لهذه الفئة الغالية على قلوبنا والعمل على تحسين وتقديم الخدمات المناسبة لهم.