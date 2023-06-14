نجران.. إطلاق مبادرة "أسنان سليمة" لذوي اضطراب طيف التوحد

نفذت جمعية "إرادة التوحد" بنجران، اليوم، مبادرة "أسنان سليمة" لذوي اضطراب طيف التوحد بالتعاون مع مستشفى الولادة والأطفال بنجران والتي تتضمن جوانب توعوية، وتطبيقات وقائية، وإجراءات علاجية لفحص وعلاج أسنان ذوي اضطراب التوحد من مستفيدي الجمعية.
وكانت المرحلة الأولى للمبادرة قد انطلقت اليوم بالكشف والتشخيص على المستفيدين بحضور مدير مستشفى الولادة والأطفال بنجران مسلم آل سدران ومدير جمعية إرادة التوحد منصور سمران وعددٍ من الأطباء والمختصين والكادر الصحي والتي تستهدف ٢٠ طفلاً من الأطفال الأشد حاجة إلى علاج الأسنان كمرحلة أولى، حيث يتم الكشف والتشخيص وبدء المرحلة العلاجية.
وتستهدف هذه المبادرة وغيرها من برامج الجمعية لرفع مستوى الوعي الصحي لدى أسر ذوي اضطراب التوحد وإكسابهم مهارات الوقاية من أمراض الأسنان وتشتمل المبادرة أيضًا على محاضرات توعوية وتوقيع شراكات مجتمعية مع مستوصفات الأسنان بالمنطقة.
فيما ثمن مدير الجمعية منصور سمران ما توليه حكومتنا الرشيدة من اهتمام بالغ بالقطاع الصحي وصحة الإنسان والتسهيلات التي تقدم لذوي الإعاقة.
كما أعرب "سمران" عن شكره لمستشفى الولادة والأطفال بمنطقة نجران على هذا التعاون المثمر والتسهيلات التي قدمها المستشفى لذوي اضطراب طيف التوحد وتقديم الخدمات لهم بجودة عالية.
وأكد أن الجمعية تحرص على مثل هذا التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي لتقديم الخدمات النوعية لمستفيديها، وتسعى إلى أن تشمل المبادرة جميع مستفيدي الجمعية الذين يعانون بسبب مشاكل اللثة والأسنان وتسخير كل ما من شأنه أن يعود بالنفع والفائدة لهذه الفئة الغالية على قلوبنا والعمل على تحسين وتقديم الخدمات المناسبة لهم.