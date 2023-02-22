"محافظ ينبع": ذكرى التأسيس تمثل توثيقاً مهماً للإرث التاريخي العظيم للدولة السعودية

وقال السحيمي، تمثل هذه الذكرى توضيحاً لجذور المواطن السعودي التي تمتد لمئات السنين، حيث نشأ الأسلاف والأجداد وساهموا تحت قيادة مؤسسي الدولة السعودية في الحفاظ على وطنهم من الغزاة والطامعين حتى قيض الله لها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ومن بعده أبناؤه البررة الذين وطدوا أركان الدولة الحديثة وحققوا نقلات حضارية وتنموية في كافة المجالات حتى وصلت الى العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، "حفظهما الله"، ومن واجبنا نحن أبناء هذا الوطن أن نستشعر دورنا في بناء مستقبل مشرق لوطننا يليق بماضيها المجيد والالتفاف حول قيادتنا والاعتزاز بها وإكمال مسيرة البناء والتقدم وفق رؤية المملكة 2030.