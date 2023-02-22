"محافظ ينبع": ذكرى التأسيس تمثل توثيقاً مهماً للإرث التاريخي العظيم للدولة السعودية

أكّد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، أن ذكرى التأسيس للمملكة العربية السعودية الذي يوافق ٢٢ فبراير من كل عام تمثل توثيقاً مهماً للإرث التاريخي العظيم للدولة السعودية التي امتدت على أكثر من ثلاثة قرون ونشأت من هذه الأرض وحافظت عليها.
وقال السحيمي، تمثل هذه الذكرى توضيحاً لجذور المواطن السعودي التي تمتد لمئات السنين، حيث نشأ الأسلاف والأجداد وساهموا تحت قيادة مؤسسي الدولة السعودية في الحفاظ على وطنهم من الغزاة والطامعين حتى قيض الله لها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ومن بعده أبناؤه البررة الذين وطدوا أركان الدولة الحديثة وحققوا نقلات حضارية وتنموية في كافة المجالات حتى وصلت الى العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، "حفظهما الله"، ومن واجبنا نحن أبناء هذا الوطن أن نستشعر دورنا في بناء مستقبل مشرق لوطننا يليق بماضيها المجيد والالتفاف حول قيادتنا والاعتزاز بها وإكمال مسيرة البناء والتقدم وفق رؤية المملكة 2030.
من جهة ثانية، رفع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بينبع أحمد بن سالم الشغدلي، أسمى آيات التهنئة والولاء والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، "حفظهما الله"، وإلى حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- وإلى جميع أفراد الشعب السعودي النبيل بالذكرى الغالية ليوم تأسيس الدولة السعودية الأولى على يدي الإمام محمد بن سعود، متطلعاً إلى أن يستمد أبناء الوطن الغالي من هذا اليوم الاستثنائي معاني وقيم العمل والبناء والعطاء والتضحية، التي ستقودنا -بإذن الله- إلى مزيد من النماء والازدهار والريادة على المستوى العالمي.
وقال الشغدلي: تمر هذه المناسبة العزيزة التي تُعيد للأذهان مجد الأولين من حملة لواء مملكتنا الحبيبة الذين غرسوا نواتها الأولى لتزدهر على مدى ما يزيد على ثلاثة قرون، مجداً وسؤدداً، وتستلهم مجد الماضي الذي يرسخ نماء الحاضر وأزهاره ويبشر برفاه المستقبل، بإذنه تعالى، الذي لا نملك سوى أن نفخر بالانتماء إليه، وأن نكون جنوداً مخلصين لقيادتنا الرشيدة، التي تقود مملكتنا اليوم إلى نهضةٍ شاملة لتصنع لبلادنا مكانتها التي تستحقها في مصاف الأمم المتقدمة.
وتابع الشغدلي: إن يوم التأسيس بما يحمله من معانٍ تاريخية تبلور عراقة مملكتنا الحبيبة وإرثها الراسخ، يدعونا للتمسك بقيمنا والالتفاف حول قيادتنا الحكيمة -أعزها الله- للمضي قدماً بمسيرة الإنجازات التي رسمتها قيادتنا لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية اجتماعية وريادة على مستوى كافة القطاعات لتضع مملكتنا بامتياز على خريطة التطور العالمي، وتترجم رؤيتها في بناء دولة الإنسانية والرفاه ووطن العز والشموخ.
وأضاف الشغدلي: فخورون بسعوديتنا فها هو وطننا يحتفل باليوم الأجمل والأغلى والأعز يوم التأسيس، ونحن نعيش في ظل مراحل تطبيق الرؤية الوطنية 2030 التي اتجهت نحو الأولويات المستقبلية الاستثنائية والرؤى التنموية المختلفة لجميع القطاعات، الحافلة بالمنجزات والتميز في مختلف المناطق والمحافظات.
وتابع: يبقى القول إن علينا أن نعي قيمة هذا الوطن وهويته التاريخية، وأن نجد ونجتهد في الحفاظ على مقوماته ومقدراته وإمكاناته وندافع عنه، وأدعو الله تعالى أن يحفظ قيادتنا الحكيمة الطموحة ويحمي وطن الشموخ والعزة والإباء، وأن يديم علينا نعم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.