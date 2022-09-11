"الشؤون الإسلامية" تزين الطرق بلوحات إعلانية عن إقامة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية

جاء ذلك بناء على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي وجه بتقديم كل ما من شأنه نجاح المسابقة وإخراجها وفق تطلعات القيادة الرشيدة، ولاسيما أن المسابقة تحمل اسم مؤسس هذه البلاد المباركة.