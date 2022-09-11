"الشؤون الإسلامية" تزين الطرق بلوحات إعلانية عن إقامة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية

تزامنًا مع انطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 42 في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، تزينت شوارع العاصمة الرياض ومكة المكرمة ومحافظة جدة بلوحات إعلانية عن موعد انطلاقة المسابقة ومقر إقامتها.
جاء ذلك بناء على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي وجه بتقديم كل ما من شأنه نجاح المسابقة وإخراجها وفق تطلعات القيادة الرشيدة، ولاسيما أن المسابقة تحمل اسم مؤسس هذه البلاد المباركة.
وتضمنت اللوحات صورًا للمؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفقه الله وكذلك عبارات تعريفية عن فترة المسابقة.
يُذكر أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 42، ويشارك فيها 153 متسابقًا من 111 دولة من مختلف قارات العالم، وفق منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية المتميزة التي تقدمها الوزارة لإنجاح أعمال المسابقة.