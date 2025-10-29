"بيئة جدة" و"جامعة الملك عبد العزيز" تبحثان التعاون البحثي لتعزيز استدامة الموارد المائية وحمايتها

من جهته، أوضح مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، المهندس أحمد بن عبد الله القرني، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن مبادرات المكتب لتعزيز التعاون مع المراكز البحثية والجامعات الوطنية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الشراكات تسهم في الارتقاء بمستوى الدراسات البيئية والمائية، ودعم اتخاذ القرار القائم على المعرفة لتحقيق استدامة الموارد الطبيعية في المملكة.