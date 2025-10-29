"بيئة جدة" و"جامعة الملك عبد العزيز" تبحثان التعاون البحثي لتعزيز استدامة الموارد المائية وحمايتها

في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين التنظيمي والبحثي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في مجالي البيئة والمياه، عقد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ممثلًا بقسم المياه، اجتماعًا تنسيقيًا مع مركز أبحاث المياه بجامعة الملك عبد العزيز، لبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات إدارة الموارد المائية وحمايتها.
وتناول الاجتماع عددًا من المحاور المشتركة، أبرزها التعاون في مشاريع رصد ومراقبة جودة المياه الجوفية والسطحية، وتنفيذ دراسات وبحوث تطبيقية تسهم في تطوير منظومة إدارة الموارد المائية، إضافة إلى مناقشة آليات تبادل البيانات والمعلومات الفنية.
كما تطرق اللقاء إلى تفعيل برامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من المختصين والطلاب في المجالات البيئية والمائية، بهدف بناء قدرات وطنية تسهم في دعم مشاريع الاستدامة البيئية.
وأكد الجانبان في ختام الاجتماع حرصهما على توطيد التعاون العلمي والعملي، وتكامل الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في مجالات حماية البيئة وتنمية واستدامة الموارد المائية.
من جهته، أوضح مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، المهندس أحمد بن عبد الله القرني، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن مبادرات المكتب لتعزيز التعاون مع المراكز البحثية والجامعات الوطنية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الشراكات تسهم في الارتقاء بمستوى الدراسات البيئية والمائية، ودعم اتخاذ القرار القائم على المعرفة لتحقيق استدامة الموارد الطبيعية في المملكة.