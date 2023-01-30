أكثر من 300 ألف مستفيد بخدمات مستشفى الحوطة لعام 2022

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات الطوارئ 76,759 مستفيدًا، و31,608 مستفيدين من العيادات الخارجية، و4,192 مستفيدًا من قسم التنويم، و3,225 مستفيدًا من العلاج الطبيعي، و1,320 مستفيدًا من الرعاية الصحية المنزلية، و926 مستفيدًا من العمليات الجراحية.