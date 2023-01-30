أكثر من 300 ألف مستفيد بخدمات مستشفى الحوطة لعام 2022

أعلن مستشفى حوطة بني تميم العام، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، اليوم الاثنين، أن عدد المستفيدين من خدماته في العام 2022م، بلغ 345,324 مستفيدًا.
وبلغ عدد المستفيدين من خدمات الطوارئ 76,759 مستفيدًا، و31,608 مستفيدين من العيادات الخارجية، و4,192 مستفيدًا من قسم التنويم، و3,225 مستفيدًا من العلاج الطبيعي، و1,320 مستفيدًا من الرعاية الصحية المنزلية، و926 مستفيدًا من العمليات الجراحية.
و136 مستفيدًا من العناية المركزة للكبار، و100,948 مستفيدًا من الصيدلية، كما بلغ عدد المواليد 534 مولودًا، وبلغت عدد الفحوصات المخبرية 96,046 فحصًا، و29,630 فحصًا إشعاعيًا.
يذكر أن مستشفى حوطة بني تميم العام، تحظى بالعديد من الإمكانيات المتطورة ووجود الكوادر المتميزة والمتخصصة، والتي تساهم في تطور الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين ورفع جودتها.