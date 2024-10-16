"أسمنت القصيم" تدشّن مبادرة بيئية رائدة لزراعة 30 ألف شجرة

من جانبه نوّه اللواء متقاعد علي الأسمري إلى المبادرة، واعتبرها أنموذجًا متميزًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذه الشراكات هي ما سيُسهم في تعزيز الحفاظ على البيئة ومكافحة التصحر في المملكة.