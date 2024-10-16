"أسمنت القصيم" تدشّن مبادرة بيئية رائدة لزراعة 30 ألف شجرة

أطلقت شركةُ أسمنت القصيم مبادرةَ "أسمنت القصيم الخضراء"، والتي تهدف إلى غرس 30 ألف شجرة برية في مصانع الشركة بمناطق: القصيم وحائل والمناطق المحيطة بهما، وذلك في خطوة تعزز التزامها البيئي، وتماشيًا مع رؤية 2030.
جاء ذلك خلال حفل تدشين المبادرة بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عمر بن عبدالله العمر، ومدير عام فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة القصيم اللواء متقاعد علي بن مليح الأسمري.
تأتي هذه المبادرة تفعيلًا لمذكرة التفاهم بين شركة أسمنت القصيم والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والتي تسعى إلى الحفاظ على النظام البيئي، وتعزيز الغطاء النباتي الطبيعي.
وأكّد المهندس "العمر" خلال حفل التدشين، أن هذه الخطوة تُعدُّ استكمالًا لجهود الشركة السابقة في توسيع الرقعة الخضراء، مشيرًا إلى أن زيادة الغطاء النباتي هي جزء من استراتيجية الشركة لتحقيق الاستدامة البيئية.
من جانبه نوّه اللواء متقاعد علي الأسمري إلى المبادرة، واعتبرها أنموذجًا متميزًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذه الشراكات هي ما سيُسهم في تعزيز الحفاظ على البيئة ومكافحة التصحر في المملكة.
تُعدُّ هذه المبادرة إحدى خطوات شركة أسمنت القصيم الرائدة في دعم "مبادرة السعودية الخضراء"؛ حيث تعكس التزامها بمسؤولياتها تجاه البيئة، وتؤكّد على دورها المحوري كشريك فاعل في تحقيق الاستدامة.