مؤتمر "دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي" ينطلق السبت بالرياض

وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الأسمري أن هذه التظاهرة التي تجمع نخبة من الخبراء والمختصين والأكاديميين، تهدف إلى عرض الخبرات والممارسات الناجحة في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي، وتناقش تحقيق الاستدامة التنموية وتعزيز قيم المواطنة الصالحة، ونشر ثقافة التعايش والتسامح والاعتدال، وتعزيز قيم الانتماء الوطني في المناهج الصفية واللاصفية.