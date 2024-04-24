مؤتمر "دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي" ينطلق السبت بالرياض

تنطلق فعاليّات المؤتمر الدولي بعنوان "دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي"، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله -، وتنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال الفترة من 27-29 إبريل 2024، بمبنى المؤتمرات في المدينة الجامعية بالرياض.
وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الأسمري أن هذه التظاهرة التي تجمع نخبة من الخبراء والمختصين والأكاديميين، تهدف إلى عرض الخبرات والممارسات الناجحة في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي، وتناقش تحقيق الاستدامة التنموية وتعزيز قيم المواطنة الصالحة، ونشر ثقافة التعايش والتسامح والاعتدال، وتعزيز قيم الانتماء الوطني في المناهج الصفية واللاصفية.
وأشار إلى أن المؤتمر يشهد عقد 11 ورشة عمل نوعية تهدف إلى تطوير مهارات المشاركين في مجالي تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي.
وأضاف الدكتور الأسمري، أن المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام يسعى إلى تحفيز النقاش وتبادل الأفكار حول كيفية تعزيز القيم الوطنية والتعايش السلمي؛ لبناء مجتمع حضاري إنساني وفق المنطلقات الإسلامية الصحيحة، وبيان العقيدة الصحيحة والانتماء الوطني والتعايش السلمي والوسطية والاعتدال والاستدامة التنموية، وآليات ووسائل تعزيز الانتماء الوطني.
وأردف أنه كذلك سيشهد مشاركة أبحاث وأوراق علمية قُدمت من (38) دولةً، وبمشاركة (26) متحدثًا وباحثًا؛ لمناقشة سبل تعزيز دور الجامعات في غرس قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي، ونشر ثقافة التسامح والاعتدال.