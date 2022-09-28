"السديري" يرعى احتفالات "تعليم الدوادمي" باليوم الوطني ويُكَرّم فِرَق الكشافة المشاركين

احتفلت إدارة تعليم الدوادمي باليوم الوطني ٩٢ تحت شعار "هي لنا دار" بعدد من الفعاليات والبرامج المتنوعة، استمرت طيلة أسبوع كامل؛ حيث نفذت أنشطة داخل الإدارة والمدارس وفعاليات أخرى داخل المحافظة.
واشتملت الفعاليات على حفل الإدارة الرسمي الذي رعاه محافظ الدوادمي سلطان سعد السديري وحضره مدير التعليم عبدالله بن حمد السبيعي، ومدير الشرطة، ومدير المرور، ومدير الجوازات، ومدير المستشفى، ورئيس البلدية، ومدير الأحوال المدنية، ومدير الغرفة التجارية، وعدد من المسؤولين وجمع من الأهالي.
وبدأ الحفل الذي نُقل بشكل مباشر على حساب الإدارة في تويتر، بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم، تلاه كلمة مدير التعليم، ثم عرض مرئي عن استعدادات الإدارة للاحتفاء باليوم الوطني.
وتخلل الحفل "أوبريت" بعنوان "هي لنا دار"، وتدشين مشاريع الطفولة المبكرة ورياض الأطفال، ثم تكريم الجهات الحكومية والمؤسسات المتعاونة والمشاركة في فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني.
كما تابع الجميع المسيرة الراجلة للفِرَق الكشفية التي جابت شوارع المحافظة متوشحة بالأعلام والشعارات الوطنية، وفي نهاية المسيرة قام محافظ الدوادمي سلطان السديري بتكريم المشاركين فيها.
وتنوعت أنشطة الاحتفال باليوم الوطني التي نفّذتها الإدارة طيلة أسبوع كامل، وكان أبرز تلك الفعاليات: كلمات وطنية لكل من مدير التعليم والمساعد للشؤون التعليمية والمساعد للشؤون المدرسية، والمساعدة للشؤون التعليمية، وكلمات أخرى لمديري ورؤساء الأقسام، ومنسوبي ومنسوبات التعليم.
واشتملت الفعاليات على توزيع بطاقات تهنئة من جميع إدارات وأقسام الإدارة، ومشاركة طلاب التربية الخاصة بالتعبير عن مشاعرهم بمناسبة اليوم الوطني، إضافة إلى تنفيذ برومو "يا بلادي واصلي والله معاك".
وتضمنت الأنشطة، فعالية الشاشة العملاقة عند مبنى الإدارة والتي تبث العروض الوطنية، وقَدّم مدير التعليم بجوارها هدية الإدارة للمحافظة، وهي عبارة عن علم المملكة العربية السعودية بطول ١٥ مترًا وعرض ٥ أمتار.
واشتملت الفعاليات على مسيرة الحافلات وسيارات الإدارة الرسمية التي تحمل شعار اليوم الوطني وأعلام المملكة، إضافة إلى تنفيذ فقرة مشاعر الطلاب والطالبات وتبادل التهاني بمناسبة اليوم الوطني.