"السديري" يرعى احتفالات "تعليم الدوادمي" باليوم الوطني ويُكَرّم فِرَق الكشافة المشاركين

واشتملت الفعاليات على حفل الإدارة الرسمي الذي رعاه محافظ الدوادمي سلطان سعد السديري وحضره مدير التعليم عبدالله بن حمد السبيعي، ومدير الشرطة، ومدير المرور، ومدير الجوازات، ومدير المستشفى، ورئيس البلدية، ومدير الأحوال المدنية، ومدير الغرفة التجارية، وعدد من المسؤولين وجمع من الأهالي.