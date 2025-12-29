في ختام النسخة الأولى من "حرفة".. جمعية حارف تحتفي بتمكين الأسر المنتجة

وشددت على أن رؤية الجمعية تتمثل في أن تكون مركزًا رائدًا لدعم الأسر المنتجة في المملكة، واستعادة مكانة الحرفة وقيمة الحرفي، من خلال منظومة مؤسسية تضمن الاستدامة والجودة، مع التأكيد على أن المنتجات اليدوية ليست مجرد سلع، بل قصص تُروى، وتراث يُحفظ، واستثمار في الإنسان والاقتصاد والإبداع.