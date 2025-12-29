في ختام النسخة الأولى من "حرفة".. جمعية حارف تحتفي بتمكين الأسر المنتجة

احتفلت جمعية حارف للأسر المنتجة بالمنطقة الشرقية باختتام النسخة الأولى من البرنامج التدريبي "حرفة"، الذي استهدف دعم وتمكين الحرفيين وتجويد منتجات الأسر المنتجة، وذلك مساء الأحد، في مقر غرفة الشرقية، برعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد بن سعود السماري، تزامنًا مع ختام عام الحرف اليدوية 2025.
ويُعد برنامج "حرفة" منهجًا تدريبيًا احترافيًا لريادة الأعمال، يهدف إلى تأهيل الحرفيين لسوق العمل وتطوير مشاريعهم بما يحقق عوائد مالية مستدامة، ضمن إطار رؤية المملكة 2030، وبشراكات مجتمعية مع الموانئ، وبنك التنمية الاجتماعية، وغرفة الشرقية.
وأكدت منال بنت سليمان الرزيزاء، المدير التنفيذي للجمعية، خلال كلمتها نيابة عن رئيسة مجلس الإدارة لمياء بنت محمد الغنيم، أن البرنامج يجسد تمكين الإنسان من خلال الحرفة، واستثمار الطاقات الكامنة في المجتمع، موضحةً أن جمعية حارف تنطلق من إيمان عميق بأن كل يدٍ حرفية متقنة تسهم في بناء اقتصاد وطني متين، وتعكس هوية ثقافية أصيلة.
وشددت على أن رؤية الجمعية تتمثل في أن تكون مركزًا رائدًا لدعم الأسر المنتجة في المملكة، واستعادة مكانة الحرفة وقيمة الحرفي، من خلال منظومة مؤسسية تضمن الاستدامة والجودة، مع التأكيد على أن المنتجات اليدوية ليست مجرد سلع، بل قصص تُروى، وتراث يُحفظ، واستثمار في الإنسان والاقتصاد والإبداع.