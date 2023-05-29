"صحة عسير" تُكَرّم المنشآت الحاصلة على اعتماد "سباهي" والمشاركين ببرنامج مكافحة الإيدز

وشمل التكريم مستشفى سراة عبيدة العام، ومستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، إضافة إلى (9) مراكز صحية حصلت على الاعتماد وهي، مركز صحي خوش، ومركز صحي ضحى السيالة من محافظة بارق، ومركز صحي عبس بالمجاردة، ومركز صحي التنمية الاجتماعية، ومركز صحي الراقي بقطاع خميس مشيط.. ومن قطاع محايل الصحي: مركز صحي الطحاحين، ومركز صحي آل ختارش، ومركز صحي ترقش، ومركز صحي البتلة بقطاع رجال ألمع.