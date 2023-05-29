"صحة عسير" تُكَرّم المنشآت الحاصلة على اعتماد "سباهي" والمشاركين ببرنامج مكافحة الإيدز

كرّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، عددًا من المنشآت الصحية؛ نظير حصولها على شهادة الاعتماد للمنشآت الصحية "سباهي"، بعد استكمال معايير الاعتماد، والفريق المشارك في البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بالمديرية من الصحة العامة ومستشفى إرادة والصحة النفسية بأبها على جهودهم المبذولة.
وشمل التكريم مستشفى سراة عبيدة العام، ومستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، إضافة إلى (9) مراكز صحية حصلت على الاعتماد وهي، مركز صحي خوش، ومركز صحي ضحى السيالة من محافظة بارق، ومركز صحي عبس بالمجاردة، ومركز صحي التنمية الاجتماعية، ومركز صحي الراقي بقطاع خميس مشيط.. ومن قطاع محايل الصحي: مركز صحي الطحاحين، ومركز صحي آل ختارش، ومركز صحي ترقش، ومركز صحي البتلة بقطاع رجال ألمع.
واحتفى "عسيري" بعدد من أبطال صحة عسير الفائزين عبر مبادرة "أثر"؛ تقديرًا لحصولهم على أعلى إشادات إيجابية من المستفيدين ومن زملائهم في العمل؛ نظير جهودهم المميزة التي كان لها الأثر الملموس في تحسين تجربة المريض.
وفي ختام التكريم أثنى "عسيري" على جهود القائمين على المنشآت التي تم تكريمها والفريق المشارك في البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز؛ مؤكدًا استمرار الحرص على التطوير والتحسين والمحافظة على معايير الجودة؛ لتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين، كما هنّأ الفائزين والفائزات بجائزة "أثر".