عام مرّ على افتتاحه.. شاهد حفل نادي "إسمنت المدينة الصحي" بمرات وختام برامجه

وفي الختام، تم تتويج الفائزين في سباقات السباحة للصغار والصغيرات على منصة التتويج وتسلّموها من محافظ مرات، وفي نهاية الحفل قدم محافظ مرات شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على العناية التي تحظى بها التنمية في البلاد الأمر الذي يعكس حرص القيادة على تحقيق الرفاه للإنسان السعودي، كما قدم شكره للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض ولنائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز على ما يقدمانه من دعم واهتمام لمحافظات المنطقة وتنميتها وتحقيق جودة الحياة بها.