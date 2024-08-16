عام مرّ على افتتاحه.. شاهد حفل نادي "إسمنت المدينة الصحي" بمرات وختام برامجه

برعاية محافظ مرات سند بن عماش آل حفيظ، أقامت جمعية التنمية الأهلية بمحافظة مرات حفلاً بمناسبة مرور العام الأول لافتتاح نادي "إسمنت المدينة الصحي" وختام البرامج الصيفية لهذا العام، والذي حقق خلال عام نجاحات كبيرة، وقدّم خدماته لمجتمع محافظة مرات ومراكزها.
وبلغ عدد المشتركين أكثر من 366 مشتركاً، واستفاد من برامج تعليم السباحة أكثر من 141 سباحاً وسباحة، وبلغت عدد جلسات التأهيل الطبيعي بعد الإصابات 126 جلسة، وقدم النادي أكثر من 100 رسالة توعوية عن الصحة واللياقة البدنية عبر وسائل التواصل، كما قدم أكثر من 50 استشارة مجانية للمواطنين، وقدم عددا من الاشتراكات المجانية للمشاركين من جنودنا البواسل في الحد الجنوبي دفاعاً عن الوطن.
وقبل بداية الحفل، قام محافظ مرات وضيوف الحفل بجولة على مرافق النادي التي تتكون من صالة اللياقة البدنية وغرف الساونا وغرفة العيادة والتأهيل الطبيعي وصالة الحديد وحوض السباحة.
وافتتح فقرات الحفل عضو جمعية التنمية معاذ الدايل مرحباً بمحافظ مرات والحضور، ثم ألقى رئيس جمعية التنمية عبدالله محمد المجلي كلمة رحب فيها بالجميع واستعرض فكرة إنشاء النادي وتشغيله وبرامجه مقدماً شكره لمحافظ مرات ولشركة إسمنت المدينة التي قامت بإنشاء النادي ودعم برامج جمعية التنمية ولبلدية مرات.
ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن مراحل إنشاء النادي وتجهيزه وتشغيله، ثم بدأت سباقات وعروض السباحة، حيث قدم أكثر من أربعين سباحاً وسباحة عروضاً في مهارات السباحة.
وأقيم سباق السباحة للصغار بمشاركة ثمانية سباحين، ثم سباق السباحة للصغيرات بمشاركة 8 سباحات وسط منافسات بين المشاركين، واختتم برنامج السباحة بعرض لأصغر سباح وأصغر سباحة لقيت تشجيعاً من الحضور.
بعدها كرّم محافظ مرات شركة إسمنت المدينة بتقديم درع من جمعية التنمية تسلّمه نائب الرئيس التنفيذي للشركة تركي العبداللطيف، كما قامت جمعية التنمية بتكريم العاملين في النادي من مدربين ومشرفين بدروع استلموها من محافظ مرات.
وفي الختام، تم تتويج الفائزين في سباقات السباحة للصغار والصغيرات على منصة التتويج وتسلّموها من محافظ مرات، وفي نهاية الحفل قدم محافظ مرات شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على العناية التي تحظى بها التنمية في البلاد الأمر الذي يعكس حرص القيادة على تحقيق الرفاه للإنسان السعودي، كما قدم شكره للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض ولنائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز على ما يقدمانه من دعم واهتمام لمحافظات المنطقة وتنميتها وتحقيق جودة الحياة بها.
وقدم شكره وتقديره لشركة إسمنت المدينة شريك النجاح في برامج جمعية التنمية وبرمج المحافظة، مبيناً أن تبرع الشركة ببناء النادي يمثل نقلة نوعية وإضافة مميزة في المحافظة، محققاً جودة الحياة للمجتمع المحلي، كما شكر جمعية التنمية على مبادراتها ومشاريعها في خدمة المجتمع في المحافظة ومراكزها.
يُذكر أن الحفل قد حضره رئيس بلدية محافظة مرات عبدالملك الهويمل ونائب الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت المدينة تركي العبداللطيف، وعدد من المسؤولين في المحافظة وعدد كبير من رجال وسيدات المجتمع.