شاهد.. ختام جامعة شقراء لملتقاها الاستراتيجي بمشاركة 11 جهة حكومية وأهلية

وشهد مشاركة عدد من إدارات وكليات الجامعة من بينها؛ إدارة خدمة المجتمع والتطوع، ومجموعة الصحة النفسية بالجامعة، وركن الأسرة والطفل من كلية التربية، والعيادة القانونية في كلية الشريعة والحقوق، والعيادة التقنية في كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، إضافة إلى ركن تعزيز جودة الحياة من كلية العلوم الطبية التطبيقية، وركن التوعية الفكرية، كما شاركت كلية الطب في تقديم عدد من الاستشارات الطبية للزوار، وشاركت الكلية التطبيقية للتعريف ببرامجها الأكاديمية المنفذة في درجة الدبلوم.