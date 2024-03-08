شاهد.. ختام جامعة شقراء لملتقاها الاستراتيجي بمشاركة 11 جهة حكومية وأهلية

اختتمت جامعة شقراء، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، الأربعاء الماضي، فعاليات ملتقى "ربيع شقراء"، والذي استمر لمدة يومين بمشاركة 11 جهة حكومية وأهلية في محافظة شقراء، حيث شهد الملتقى حضور أكثر من 4500 زائر وزائرة.
وتضمن ملتقى ربيع شقراء عددًا من الأركان والبرامج والأنشطة الثقافية والترفيهية من أبرزها مسرح الطفل، وركن المسابقات والتحديات والألعاب، بالإضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة، وكذلك توزيع عدد من الشتلات من الأشجار والزهور، وتقديم عدد من الاستشارات الطبية والصحية والتقنية والقانونية للزوار.
وشهد مشاركة عدد من إدارات وكليات الجامعة من بينها؛ إدارة خدمة المجتمع والتطوع، ومجموعة الصحة النفسية بالجامعة، وركن الأسرة والطفل من كلية التربية، والعيادة القانونية في كلية الشريعة والحقوق، والعيادة التقنية في كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، إضافة إلى ركن تعزيز جودة الحياة من كلية العلوم الطبية التطبيقية، وركن التوعية الفكرية، كما شاركت كلية الطب في تقديم عدد من الاستشارات الطبية للزوار، وشاركت الكلية التطبيقية للتعريف ببرامجها الأكاديمية المنفذة في درجة الدبلوم.
واحتوى الملتقى على أركان 11 جهة حكومية وأهلية في محافظة شقراء وهي؛ وزارة الزراعة والمياه والبيئة، وبلدية شقراء، والهلال الأحمر السعودي، وفرع الأحوال المدنية، وجمعية التنمية الأسرية، وجمعية التنمية والتطوير، وجمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة شقراء.
وتهدف الجامعة من خلال تنظيمها الملتقى إلى تحقيق أحد أهم محاور خطتها الاستراتيجية المتمثل في خلق مجتمع حيوي والسعي إلى التعريف ببرامج وأنشطة الجامعة والعمل على تطوير وتنمية المواهب، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية في مجال الكشافة وتنمية الأسرة والطفل.