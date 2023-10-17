"تعليم الطائف" يُكَرّم 57 طالبًا فائزًا في مسابقة الرسم لليوم الوطني الـ93

يُذكر أن عدد الطلاب الفائزين في المسابقة الفنية لليوم الوطني 57، بلغ طالبًا من 33 مدرسة، وعدد المشاركين من الطلاب 575 طالبًا من 125 مدرسة "بنين"، واشتملت المسابقات الفنية على "الرسم اليدوي، الرسم الرقمي، اللوحات الجدارية".