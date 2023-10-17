"تعليم الطائف" يُكَرّم 57 طالبًا فائزًا في مسابقة الرسم لليوم الوطني الـ93

كرّم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الطلاب الفائزين في المسابقة الفنية لليوم الوطني الـ93، والبالغ عددهم 57 طالبًا من 33 مدرسة، وأشاد بأعمال الطلاب الفنية في الرسم اليدوي والرقمي واللوحات الجدارية.
كما كرّم المعلمين المشاركين في برنامج اليوم الوطني بحضور المشرف العام للنشاط الطلابي بالوزارة والمساعد للشؤون التعليمية.
من جانبه، ثمّن الدكتور الغامدي مشاركة الطلبة في المجال الفني التي تُظهِر قدراتهم الفنية، وتُبرِز مواهبهم، وتنمّي قدراتهم، وتعزز مكانة الوطن في نفوسهم، وترسّخ قيم الولاء والمحبة والانتماء والمواطنة الصالحة.
يُذكر أن عدد الطلاب الفائزين في المسابقة الفنية لليوم الوطني 57، بلغ طالبًا من 33 مدرسة، وعدد المشاركين من الطلاب 575 طالبًا من 125 مدرسة "بنين"، واشتملت المسابقات الفنية على "الرسم اليدوي، الرسم الرقمي، اللوحات الجدارية".