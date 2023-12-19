جمعية "كفيف" و"الوطني لتعزيز الصحة النفسية" توقّعان اتفاقية مشتركة

كما تشمل الاتفاقيةُ المشتركة التعاونَ في إنشاء وحدة الإرشاد والتوجيه بالجمعية، ومساندة المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية من خلال قاعدة بيانات لدى الجمعية في إجراء بعض الدراسات المسحية على ذوي العوق البصري.