جمعية "كفيف" و"الوطني لتعزيز الصحة النفسية" توقّعان اتفاقية مشتركة

وقّع نائبُ رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض "كفيف"، صالح اليوسف، ومديرُ المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية د. عبدالحميد الحبيب، اليوم الثلاثاء؛ اتفاقيةً مشتركة لتحسين الوضع الصحي لدى الفئات المستهدفة، ضمن واجبات الجهتين في خدمة المجتمع من الجانب الصحي.
ونصّت الاتفاقية على بنود تخدم عددًا من المجالات؛ أهمّها: فتح خط سريع للاستشارات النفسية لذوي الإعاقة البصرية، وإعداد برامج توعوية وتثقيفية في مجال الصحة النفسية، وتزويد المركز بالدراسات اللازمة المتعلّقة بالجوانب النفسية لدى المكفوفين.
كما تشمل الاتفاقيةُ المشتركة التعاونَ في إنشاء وحدة الإرشاد والتوجيه بالجمعية، ومساندة المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية من خلال قاعدة بيانات لدى الجمعية في إجراء بعض الدراسات المسحية على ذوي العوق البصري.