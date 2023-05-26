ابتدائية شمال الرياض تنظّم زيارةً لطالباتها إلى معرض "نحو الفضاء"

نظّمت مدرسةُ خولة بنت حكيم الابتدائية للبنات التابعة لإدارة تعليم شمال الرياض، زيارةً لمعرض "السعودية نحو الفضاء"، الذي أطلقته الهيئة السعودية للفضاء في الرياض وجدة والظهران، في الفترة من 21 مايو وحتى 1 يونيو، بالتزامن مع انطلاق المهمّة العلمية لروّاد الفضاء السعوديين في محطة الفضاء الدولية والمعارض؛ لتقديم تجارب وفعاليات متنوعة تتناسب مع مختلف الفئات والأعمار.
ويتعرّف الزوار من الطالبات على مستقبل الفضاء وتاريخه في المتحف البصري للمعرض، كما يستكشفن الفضاء وتجارب ألعاب الواقع الافتراضي، وتدريبات رواد الفضاء، وكذلك طريقة نومهم في الركن المخصص لهم.
وتم تخصيص منطقة للإجابة عن أسئلة الزوار من مجموعة من العلماء والخبراء، إضافة إلى إقامة ورش عمل تعليمية وتثقيفية للطلاب والطالبات.
وقالت إيمان الغامدي مديرة مدرسة خولة بنت حكيم: جاءت هذه الزيارات لإضفاء جانب معرفي ومفيد على الطالبات، وضمان إلهامهن بمجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، ورفع مستوى استثمار طاقاتهن.
ونوّهت إلى الدور الرائد للمملكة في تمكين أبناء وبنات الوطن في تدريب رواد الفضاء من أبناء وبنات الوطن الذين حقّقوا إنجازات عالمية في هذا المجال.
وقدمت "الغامدي" شكرَها وتقديرها للهيئة السعودية للفضاء على إطلاق هذه المعارض المصاحبة للمهمة التاريخية للمملكة في محطة الفضاء الدولية، كما قدّمت الشكرَ للمشرفات على تنفيذ الزيارة؛ وهنّ: "أسماء المجحد، ورقية السويلم".