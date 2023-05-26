ابتدائية شمال الرياض تنظّم زيارةً لطالباتها إلى معرض "نحو الفضاء"

نظّمت مدرسةُ خولة بنت حكيم الابتدائية للبنات التابعة لإدارة تعليم شمال الرياض، زيارةً لمعرض "السعودية نحو الفضاء"، الذي أطلقته الهيئة السعودية للفضاء في الرياض وجدة والظهران، في الفترة من 21 مايو وحتى 1 يونيو، بالتزامن مع انطلاق المهمّة العلمية لروّاد الفضاء السعوديين في محطة الفضاء الدولية والمعارض؛ لتقديم تجارب وفعاليات متنوعة تتناسب مع مختلف الفئات والأعمار.