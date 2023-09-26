نظيرَ جهوده في التعليم والتدريب.. "مركز المحاكاة بالمدينة" يحصل على تقدير جمعية القلب الأمريكية

حصل مركز المحاكاة والمهارات بالشؤون الأكاديمية والتدريب بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة، على شهادة شكر وتقدير من جمعية القلب الأمريكية؛ نظير جهوده في التعليم والتدريب وفق أعلى المعايير التدريبية العالمية.
ويُعد مركز المحاكاة والمهارات من المراكز المتميزة بالمملكة؛ حيث يتميز بالجودة ويركز على مخرجات التعليم والتي من شأنها رفع كفاءة الممارسين الصحيين بالمنطقة من خلال ما يقدمه من دورات وورش عمل وأنشطة وتفعيل أسبوع المحاكاة خلال العامين المنصرمة.
جاء هذا التكريم من خلال زيارة وفد من الجمعية لمركز المحاكاة والمهارات بالشؤون الأكاديمية، والوقوف على سير عمل المركز منذ بداية الاعتماد في عام 2021م.