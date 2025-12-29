اعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة جمعية سواعد بالشرقية

أعلنـت جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية عن صدور موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على اعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة الجمعية في دورته الثالثة ، وذلك اعتبارًا من تاريخ 11 ديسمبر 2025م، ولمدة أربع سنوات تنتهي في 23 ديسمبر 2029م.
ويأتي هذا الاعتماد في إطار دعم الحوكمة المؤسسية للجمعية، واستمرارًا لمسيرتها التنموية في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتعزيزًا لجهودها الرامية إلى تطوير البرامج والمبادرات التي تلبي احتياجات المستفيدين وتسهم في تنمية واستدامة القطاع غير الربحي.
وضمّ التشكيل المعتمد لمجلس الإدارة كلاً من:
1. أ.فيصل بن عبدالله فؤاد ابوبشيت - رئيس مجلس الادارة
2. أ.سعدون بن خالد الخالدي - نائب رئيس مجلس الادارة
3. أ.سعود بن عبدالعزيز الأنصاري - عضو مجلس الادارة
4. أ.حمد بن محمد البوعلي - عضو مجلس الادارة
5. أ.إبراهيم بن عبدالله النمر - عضو مجلس الادارة
6. أ.احمد بن سالم بالحمر - عضو مجلس الادارة
7. أ.محمد بن علي المجدوعي - عضو مجلس الادارة
8. أ.عبدالرحمن بن سليمان السحيمي - عضو مجلس الادارة
9. أ.فهد بن عبدالله السبيعي - عضو مجلس الادارة
10. أ.محمد بن فؤاد الأنصاري - عضو مجلس الادارة
11. أ.حمد بن احمد البوعلي - عضو مجلس الادارة
12. أ.حسين بن احمد القحطاني - عضو مجلس الادارة
13. أ.محمود بن حسن الرتوعي - عضو مجلس الادارة
وأعربت الجمعية عن شكرها وتقديرها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على هذه الثقة، مؤكدة التزام مجلس الإدارة الجديد بمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بمبادرات الجمعية وبرامجها، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية ، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين ويعزز أثرها المجتمعي.