اعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة جمعية سواعد بالشرقية

وأعربت الجمعية عن شكرها وتقديرها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على هذه الثقة، مؤكدة التزام مجلس الإدارة الجديد بمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بمبادرات الجمعية وبرامجها، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية ، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين ويعزز أثرها المجتمعي.