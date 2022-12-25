"عيوني" الصحية تحصد درجة "الحوكمة" لالتزامها بمعايير الشفافية

وعبر د.عبدالرحمن السويلم رئيس مجلس إدارة جمعية عيوني الصحية، عن شكره للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للجهود الكبيرة التي بذلها للرقي بالقطاع غير الربحي وتحسين ممارسات الحوكمة فيه، سعيًا لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي والهام، وصولًا لرفع إسهامه في الناتج المحلي إلى 5% بحلول عام 2030 .