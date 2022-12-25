"عيوني" الصحية تحصد درجة "الحوكمة" لالتزامها بمعايير الشفافية

تمكنت جمعية عيوني الصحية من الحصول على درجة 99.33% في حوكمة الجمعيات الأهلية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والتي تعكس مدى التزامها بتطبيق معايير الالتزام والامتثال ومعايير الشفافية والإفصاح وكذلك معايير السلامة المالية.
وعبر د.عبدالرحمن السويلم رئيس مجلس إدارة جمعية عيوني الصحية، عن شكره للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للجهود الكبيرة التي بذلها للرقي بالقطاع غير الربحي وتحسين ممارسات الحوكمة فيه، سعيًا لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي والهام، وصولًا لرفع إسهامه في الناتج المحلي إلى 5% بحلول عام 2030 .
كما تقدم د.سلمان بن عبدالله المطيري نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية بالشكر لفريق العمل المتميز في الجمعية الذي لم يدخر جهدًا لصناعة النجاحات والإنجازات للجمعية، ليتم تتويج هذه الجهود بالحصول على هذه الدرجة المتميزة في تقييم الحوكمة.
يشار إلى أن الحوكمة هي مجموعـــة مـــن القواعـــد والمعاييـــــر والإجـــــــراءات والنمـــاذج الهادفـــة إلـــى قيـــاس التـــزام الجمعيات الأهلية بالأنظمة واللوائح والتعاميم، وكذلك أفضل الممارسات العالمية ذات العلاقة بعمـــل الجمعيات الأهلية، وتهدف هـــذه القواعد إلى تعزيز قيـــم العدالة والنزاهة، ونظم المساءلة، ومبادئ الشفافية في الجمعيات الأهلية.