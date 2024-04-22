"التدريب التقني" يطلق النسخة الثانية من مسابقة التميز الكشفي بعسير

افتتح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، صباح اليوم الاثنين، النسخة الثانية من مسابقة التميز الكشفي التقني 2024.
جاء ذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عبدالله بن إبراهيم الدحيلان، ومساعد مدير عام التعليم للخدمات المساندة بعسير تركي بن عبده البكري.
ويشارك في المسابقة أكثر من 200 جوال من المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة بمختلف مناطق المملكة الـ13، على أرض المعسكر الكشفي الدائم التابع لإدارة التعليم بمنطقة عسير، وتستمر إلى الأربعاء المقبل.
وبدأت الفعاليات برفع علم المملكة العربية السعودية ثم تحية العلم، فالقرآن الكريم، ثم كلمة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي، رحب فيها بالمشاركين.
وأكد "الحفظي" حرص المؤسسة في تنظيم مثل هذه البرامج التي تصقل الشباب وتنمي مهاراتهم، ومنها الحركة الكشفية التي تعني بالدرجة الأولى خدمة المجتمع وتنفيذ برامج المسئولية المجتمعية، متمنيًا التوفيق وتحقيق الأهداف المرسومة للمسابقة، كما تمنى لهم إقامة طيبة في مدينة أبها.
وفي ختام كلمته قدم شكره وتقديره للإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، على مشاركتها في إنجاح هذه المسابقة من خلال الموافقة على إقامتها على أرض المعسكر الكشفي الدائم.
وشكر جميع القيادات الكشفية واللجان العاملة وفرق العمل على جهودهم الكبيرة التي بذلوها لإنجاح المسابقة.
بدوره قال مدير عام الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة المهندس عبدالله الدحيلان: إن هذه المسابقة تأتي ضمن البرامج المركزية للإدارة العامة للأنشطة لعام 2024م، والتي تحظى بدعم ومتابعة من نائب المحافظ للتدريب رئيس مجلس إدارة صندوق المتدربين الرئيس الراعي والشريك للمسابقة الدكتور عادل بن حمد الزنيدي.
وأضاف "الدحيلان"، أن المسابقة تهدف إلى تعزيز المواطنة وفق رؤية المملكة 2030، لتنمية الشخصية المتكاملة لجوالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من المتدربين والمتدربات وتشجيعهم على القيام بدورهم وأخذ زمام المبادرة في وطن طموح لاستكشاف فرص الاقتصاد المزدهر واستثمارها في مجتمع حيوي.
وكذلك تنمية الدافع الذاتي لمساعدتهم على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم، وتفعيل استراتيجية العمل الكشفي الوطني في المجالات الكشفية المتنوعة، إلى تحقيق الجودة في العمل الكشفي وتبادل الخبرات بينهم.
ولفت "الدحيلان"، إلى أن المسابقة ترتكز على خمسة مرتكزات أساسية وهي: المرتكز الأول المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 "مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح".
أما المرتكز الثاني، ينطلق من المبادئ الكشفية "القيام بالواجب نحو الله- نحو الذات - نحو الآخرين"، والمرتكز الثالث تفعيل الطريقة الكشفية.
ويعتمد المرتكز الرابع، على التعلم القائم على المشروعات، والخامس إنتاج 39 مبادرة مجتمعية تشمل المنشآت التدريبية أو المجتمع المحلي.
وتتكون المسابقة من أربعة فروع وفق رؤية المملكة 2030، ففي فرع "وطن طموح" يشتمل على مسابقات ومبادرات الإبداع والابتكار، والحكومة الإلكترونية، والمسؤولية المجتمعية.
أما فرع "اقتصاد مزدهر" فيشتمل على: الطاقة المتجددة، والتدريب التقني، والتجارة الإلكترونية. وفرع "مجتمع حيوي" ويتكون من: التراث والثقافة السعودية، وخدمة الحجيج، وحماية البيئة.
ويشتمل الفرع الرابع والأخير، على المهارات والفنون الكشفية مثل: التخييم، وأعمال الريادة، وحفلات السمر، والملاحة البرية.
كما أعلنت نتائج الزيارة الصباحية لليوم الأول من المسابقة، وهي من التقاليد الكشفية المعسكرات، ثم تنظيم جولة على مخيمات الفرق المشاركة والاطلاع على الأعمال الريادية والإبداعات في تجهيز المقار، والاستقبال بالصيحات الكشفية الترحيبية.