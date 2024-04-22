"التدريب التقني" يطلق النسخة الثانية من مسابقة التميز الكشفي بعسير

وأكد "الحفظي" حرص المؤسسة في تنظيم مثل هذه البرامج التي تصقل الشباب وتنمي مهاراتهم، ومنها الحركة الكشفية التي تعني بالدرجة الأولى خدمة المجتمع وتنفيذ برامج المسئولية المجتمعية، متمنيًا التوفيق وتحقيق الأهداف المرسومة للمسابقة، كما تمنى لهم إقامة طيبة في مدينة أبها.