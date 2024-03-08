"قلبي" تنهي احتفالية عام 2023 باتفاقية مليونية

وسط حضور مميز أقامت جمعية قلبي حفلها السنوي لعام 2023 في إحدى قاعات فندق مداري كروان الشريك الرسمي للجمعية، وذلك بحضور وكيل الوزارة لخدمات الصحية الدكتور فيصل بن سالم الدهمشي، وعدد من المهتمين بالعمل الخيري ومشاهير السوشيال وإعلاميين وعدة قنوات فضائية.
وفي كلمة ألقاها أمام الحضور رحب الدكتور حسين بن علي العنزي بالجميع، وقال إن الجمعية ورغم عمرها القصير 4 سنوات إلا أنها أصبحت تضاهي في سرعة تطورها ونمائها جمعيات تعمل منذ قرابة 13 سنة.
ونوه الدكتور العنزي بالدور الفاعل للجمعية وإسهاماتها في علاج العديد من أمراض القلب للمواطنين والمقيمين، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدماتها 10173 مستفيداً ما بين مواطن ومقيم، وأجريت 750 عملية قسطرة للقلب و164 عملية جراحية للقلب فيما بلغ عدد الاستشارات 810 استشارات.
وأكد الدكتور العنزي أن الجمعية تعتبر رائدة في خدماتها للمستفيدين من خلال 3 عيادات في الرياض وعربة عيادة متنقلة تقوم بفحص المرضى الذين يعانون من مشاكل قلبية وإعطائهم تقارير فورية ناهيك عن وجود اجتماع أسبوعي يضم ما بين 8-10 أطباء متخصصين في أمراض القلب للاطلاع على التقارير الطبية والتأكد من حالة المرضى.
وأثنى الدكتور العنزي على الجهود التي يقوم بها 35 طبيباً ينتمون للجمعية.
وأبان الدكتور العنزي أثناء كلمته أن عمليات العام الماضي كلفت قرابة 24 مليون ريال تحملت الجمعية 50 ٪ منها، مؤكداً بأنهم ينظرون لإنقاذ الأرواح مهما بلغت التكاليف.
واختتم الدكتور العنزي كلمته قائلاً إن الجمعية ولله الحمد أصبح لديها مكتب بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة، وستشهد قريباً افتتاح مكاتب في كل من المدينة المنورة وتبوك والدمام، بالإضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات مع القطاع الخاص.
وقدم العنزي شكره لكل الداعمين للجمعية ولأعضاء مجلس الإدارة على المتابعة المستمرة لجهود الجمعية وكذلك المتطوعون فيها. والجهات الداعمة له وهي أرامكو السعودية وشركة بدجت للنقل وفندق مدرايم كروان.
وشهد الحفل السنوي مفاجأة سارة للحضور، حيث تم توقيع اتفاقية ودعم بمبلغ مليون ريال للجمعية وتوقيع اتفاقية مع مستشفى الدكتور محمد فقيها تشمل خصماً كبيراً للعمليات التي تجريها الجمعية بالمستشفى.
وقع الاتفاقية الدكتور علي المسعود رئيس مجلس الإدارة ومندوب عن مستشفى الدكتور محمد فقيه وذلك بحضور سعادة وكيل الوزارة للخدمات الصحية الدكتور فيصل سالم الدهمشي.
كما شهد الحفل السنوي تدشين العربة المتنقلة وهي إحدى أحدث العربات المزودة بأحدث الأجهزة الطبية.
وفي ختام الحفل تم تكريم أعضاء الجمعية العمومية والأطباء المتطوعين.