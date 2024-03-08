"قلبي" تنهي احتفالية عام 2023 باتفاقية مليونية

وأكد الدكتور العنزي أن الجمعية تعتبر رائدة في خدماتها للمستفيدين من خلال 3 عيادات في الرياض وعربة عيادة متنقلة تقوم بفحص المرضى الذين يعانون من مشاكل قلبية وإعطائهم تقارير فورية ناهيك عن وجود اجتماع أسبوعي يضم ما بين 8-10 أطباء متخصصين في أمراض القلب للاطلاع على التقارير الطبية والتأكد من حالة المرضى.