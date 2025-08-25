مدير تعليم الطائف: الإدارة المدرسية ركيزة لرفع نواتج التعلم وتحقيق الانضباط

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن الإدارة المدرسية تُعدّ ركيزة أساسية في العمل التعليمي، ورافدًا مهمًا في دعم البيئة المدرسية ورفع نواتج التعلم، مشددًا على أهمية التكامل بين المدرسة والأسرة والمشرفين لتحقيق الأهداف التعليمية.