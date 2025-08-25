مدير تعليم الطائف: الإدارة المدرسية ركيزة لرفع نواتج التعلم وتحقيق الانضباط

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن الإدارة المدرسية تُعدّ ركيزة أساسية في العمل التعليمي، ورافدًا مهمًا في دعم البيئة المدرسية ورفع نواتج التعلم، مشددًا على أهمية التكامل بين المدرسة والأسرة والمشرفين لتحقيق الأهداف التعليمية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماعًا موسعًا بمنسوبي ومنسوبات قسم الإدارة المدرسية، بحضور المساعد للشؤون التعليمية ومشرفي ومشرفات القسم، وذلك في قاعة الاجتماعات بالحلقة.
وناقش الاجتماع عددًا من المحاور، شملت نواتج التعلّم، تقارير الجولات التفقدية للمراجعة الداخلية، التقويم المدرسي، مؤشرات الأداء، وخطة الانضباط، حيث تم الخروج بعدة توصيات تهدف إلى دعم المدارس وتحسين كفاءتها العملية بما ينعكس إيجابًا على مخرجات التعليم.
وشدد "الغامدي" على أهمية دور مشرف الإدارة المدرسية في نشر ثقافة الانضباط، بوصفه قيمة إسلامية ووطنية ترتبط بالمسؤولية والجدية في طلب العلم، داعيًا إلى الاستفادة من تجارب مدارس التميز، ونقلها إلى الميدان عبر لقاءات مجموعات التركيز والمقارنات المرجعية.
كما أشار إلى ضرورة تعزيز ثقافة الأداء المتميز في الاختبارات الوطنية، مؤكدًا على أهمية إشراك الأسرة من خلال لقاءات دورية مع أولياء الأمور لتوعيتهم بدورهم في متابعة الأبناء، ورفع مستواهم في أدوات القياس المختلفة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الإدارة العامة للتعليم بالطائف في تطوير الأداء المدرسي، ورفع مستوى الكفاءة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات وزارة التعليم.