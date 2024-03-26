محافظ الدوادمي: القيادة تبادر لكُل ما يُعزز تكاتفنا ويرسّخ مفهوم المسؤولية المُجتمعية

وقال "البابطين": قيادتنا الرشيدة -رعاها الله- هي القدوة الأولى لنا في عمل الخير؛ وهي المُبادرة دائماً في كُل ما يُعزز من تكاتفنا مُجتمعياً وترسيخ مفهوم المسؤولية المُجتمعية في كُل اتجاهات الوطن، مضيفاً أن هذا الدعم السخي سينعكس أثره على استفادة الكثير من الأُسر الأشد حاجة.