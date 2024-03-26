محافظ الدوادمي: القيادة تبادر لكُل ما يُعزز تكاتفنا ويرسّخ مفهوم المسؤولية المُجتمعية

رفع محافظ الدوادمي خالد بن محمد البابطين أسمى آيات الشكر والامتنان باسمه ونيابةً عن أهالي محافظة الدوادمي لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- لدعمهما الكريم لحملة جود المناطق التابعة لمنصة جود الإسكان بمبلغ 150 مليون ريال؛ لتعزيز دور الحملة في دعم الأسر الأشد حاجةً بتوفير المسكن الملائم لها.
وقال "البابطين": قيادتنا الرشيدة -رعاها الله- هي القدوة الأولى لنا في عمل الخير؛ وهي المُبادرة دائماً في كُل ما يُعزز من تكاتفنا مُجتمعياً وترسيخ مفهوم المسؤولية المُجتمعية في كُل اتجاهات الوطن، مضيفاً أن هذا الدعم السخي سينعكس أثره على استفادة الكثير من الأُسر الأشد حاجة.
ونوّه محافظ الدوادمي بالدعم اللامحدود من قبل أمير منطقة الرياض وسمو نائبه؛ ومُتابعتهما الحثيثة للحملة وما يتم تقديمه من أعمال ميدانية في المحافظات التابعة، وسأل المولى عز وجل أن يُديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، في ظل قيادة ترعى كُل أعمال الخير وتُبادر لكُل ما فيه صلاح للبلاد والعباد.