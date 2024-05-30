"تعليم الطائف" يطلق مبادرة لتسجيل الأبناء في خدمة النقل التعليمي بسوق "تيرا مول"

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في الطائف، مساء اليوم الخميس، مبادرة رحلة آمنة والتي تهدف إلى تسجيل الأبناء في خدمة النقل التعليمي بسوق تيرا مول وتستمر لمدة خمسة أيام من الساعة الخامسة عصرًا حتى الثامنة مساءً، دعمًا لأولياء الأمور وللتيسير عليهم في تسجيل الأبناء في خدمة النقل التعليمي، وسعيًا نحو إتاحة الفرصة أمامهم بتوفير خدمة التسجيل في الأماكن العامة.