"تعليم الطائف" يطلق مبادرة لتسجيل الأبناء في خدمة النقل التعليمي بسوق "تيرا مول"

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في الطائف، مساء اليوم الخميس، مبادرة رحلة آمنة والتي تهدف إلى تسجيل الأبناء في خدمة النقل التعليمي بسوق تيرا مول وتستمر لمدة خمسة أيام من الساعة الخامسة عصرًا حتى الثامنة مساءً، دعمًا لأولياء الأمور وللتيسير عليهم في تسجيل الأبناء في خدمة النقل التعليمي، وسعيًا نحو إتاحة الفرصة أمامهم بتوفير خدمة التسجيل في الأماكن العامة.
وفي التفاصيل، قال المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي "نقدم هذه الخدمة في الأماكن العامة تسهيلاً على أولياء الأمور الذين يجدون صعوبة في التسجيل بخدمة النقل التعليمي عبر نظام "نور"، ونتعاون مع شركة تطوير لخدمات النقل لتوفير خدمة مريحة وآمنة.
وأضاف: تُقام المبادرة بالتعاون مع شركة "تطوير"؛ تحقيقًا للتكامل، ونسعى من خلال الانتقال بالخدمة من محيط الإدارة إلى مواقع التجمعات والتسوق؛ للوصول إلى رضا المستفيد وتجويد مستوى تقديم الخدمات.
ودعا الدكتور الغامدي أولياء الأمور إلى سرعة التسجيل في خدمة النقل التعليمي من خلال نظام نور أو زيارة فريق المبادرة بتيرا مول والاستفادة من الخدمة، علمًا بأن تسجيل أبناء أسر الضمان الاجتماعي والطلاب ذوي الإعاقة مجانًا، مؤكدًا أن التسجيل في النقل التعليمي ينتهي يوم 4-12-1445هـ .
وفي الختام ، قدم "الغامدي" الشكر للمساعد للخدمات وفريق خدمات الطلاب على جهودهم في هذه المبادرة، كما قدم شكره للرعاة وشركاء النجاح، راجيًا للجميع التوفيق والسداد.